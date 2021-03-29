【中美角力】拜登新政中美科技戰進入2.0　4大領域推針對策略

美國總統拜登上任兩個月，美中首次舉行高級别會晤，雙方在阿拉斯加唇槍舌劍，火花四濺。經過兩天三輪會談後只是各自表述，既没有聯合公布，更談不上有具體實質成果，雖然是預期之中，卻也是意料之外。雙方首輪會議前劍拔弩張，公開互相抨擊，超乎了國際外交慣例，印證出拜登沿用了前朝的強硬對華政策，尤其是在科技競爭圍堵方面不但絕不手軟，而且更具技巧策略地出擊，美中科技戰似乎悄然進入2.0。

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拜登新政積極拉攏盟友



拜登正如去年大選時宣稱，其於1月上任後便積極帶引美國重返國際社會，意圖領導盟國友邦遏制中國崛起。繼早前的美歐領導人峰會及慕尼黑安全會議，最近美國又分别舉行了日印澳四方峰會，以及美日、美韓的2+2會議，無不是直接衝着打壓中國而來。與前朝特朗普憑一己之力的粗暴手段不同，拜登似乎意識到美國靠單打獨鬥不能戰勝中國，故改弦易轍拉幫結派「打群架」，集結力量來扳倒中國。問題是，這些所謂盟國友邦都各有盤算，並不願一面倒跟着美國起舞，除了日本在會後的聲明措辭較強硬外，南韓、印度態度曖昧，甚至連澳洲也不願點名正面開罪中國，看來美國的亞洲圍牆似乎還是缺口處處，但卻無阻其打壓中國之心。

針對策略聚焦4大領域



意想不到的是，特朗普離任前蓄意埋下的許多打壓及制裁措施，現今反成為拜登對華的有力武器。就在美中阿拉斯加會談前一周，美國接連出招，先由聯邦通信委員會（FCC）公布將5家中資科企列入黑名單，其後美國政府又宣布制裁二十多名中國官員，個別甚至涉及中央級別高層。表面似是向中國施壓，在雙方會談前營造氣勢叫陣，不過這也反映了美國抑制中國科技發展難以逆轉，已没有回頭路，只是拜登不像特朗普的一刀切蠻橫手段，而是採取更精準、更有彈性的針對策略，聚焦四大領域直接排擠中國，包括半導體、稀土、純電動車電池及醫療產品。



事實上，特朗普時期的逢中必禁收效不大，更因打擊面太大造成監管困難和美國內部磨擦，例如TikTok和WeChat禁令就被法院叫停，而對華晶片供應及技術禁制也傷及美商企業，不但累及出口，也導致本土非高端車用晶片缺貨，可謂自食苦果。當然，拜登政府也清楚認知到美中科技戰的核心，其實就是最高端的半導體之爭，所謂「得晶片得天下」，所以在最關鍵的先進技術仍是死咬不放，掐住中國脖子，並在美企受益的情況下，針對性地解禁一些中芯本已成熟的中低端製程，可見拜登因時制宜，短期戰術運用靈活。

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重組供應鏈 擺脫對中依賴



在美中科技戰大方向下，拜登政府明確地制定了長遠戰略目標，就是實施科技圍堵聯盟，拉攏盟國友邦重組供應鏈，在敏感產業領域方面由美國主導掌控，將中國完全排除出供應鏈之外。例如晶片製造就看中了日本的半導體化學材料技術、南韓及台灣先進的晶圓製造及封裝等，謀求在美國設廠生產，共同組成科技供應鏈。同樣，在高科產品必須的原材料稀土，美國也號召日本、印度及澳洲組成四方供應鏈，試圖擺脫對中國的依賴。



不過，美國的脱鈎目標說易行難，縱使台積電答允赴美設廠，其成本就高出台灣6倍之多，而且美國本土相關供應鏈配套未完善，人力效率及成本也是問題，這也是澳洲稀土企業赴美設立加工廠同樣面對的困境，加上缺乏中國成熟的稀土冶煉技術，雖有日美提供資金，相信效益也是疑問，況且在中國龐大市場誘因下，相關企業及政府也非無所顧忌而一廂情願地全面倒向美國。

重點發展7大戰略領域 擺脫困境



面對美國全力科技打壓及圍堵下，中國也不是省油的燈，去年底的「十四五規模」及中央經濟工作會議，就確定了強化國家戰略科技和增強產業鏈自主可控為首兩大目標。在今年3月的「兩會」及2035年遠景目標綱要中，亦列舉七大戰略領域，包括半導體、人工智能、量子計算、航太、基因及生物技術等，大有與美國四大目標較勁的雄心。中國並由此提出加大銀行貸款及税收優惠鼓勵研發，發揮院校及高校研發力量，中央本級基礎研究支出今年增長10.6%。客觀形勢上，時間站在中國一方，假以時日，中國仍有機會可擺脫「卡脖子」的窘境，美中科技戰究竟誰可笑到最後，此刻仍充滿變數。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。