  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】拜登新政中美科技戰進入2.0　4大領域推針對策略

博客 16:49 2021/03/29

分享：

美國總統拜登上任兩個月，美中首次舉行高級别會晤，雙方在阿拉斯加唇槍舌劍，火花四濺。經過兩天三輪會談後只是各自表述，既没有聯合公布，更談不上有具體實質成果，雖然是預期之中，卻也是意料之外。雙方首輪會議前劍拔弩張，公開互相抨擊，超乎了國際外交慣例，印證出拜登沿用了前朝的強硬對華政策，尤其是在科技競爭圍堵方面不但絕不手軟，而且更具技巧策略地出擊，美中科技戰似乎悄然進入2.0。

【碳中和加速綠色金融發展　改革4方面發揮潛力：按此

拜登新政積極拉攏盟友

拜登正如去年大選時宣稱，其於1月上任後便積極帶引美國重返國際社會，意圖領導盟國友邦遏制中國崛起。繼早前的美歐領導人峰會及慕尼黑安全會議，最近美國又分别舉行了日印澳四方峰會，以及美日、美韓的2+2會議，無不是直接衝着打壓中國而來。與前朝特朗普憑一己之力的粗暴手段不同，拜登似乎意識到美國靠單打獨鬥不能戰勝中國，故改弦易轍拉幫結派「打群架」，集結力量來扳倒中國。問題是，這些所謂盟國友邦都各有盤算，並不願一面倒跟着美國起舞，除了日本在會後的聲明措辭較強硬外，南韓、印度態度曖昧，甚至連澳洲也不願點名正面開罪中國，看來美國的亞洲圍牆似乎還是缺口處處，但卻無阻其打壓中國之心。

針對策略聚焦4大領域

意想不到的是，特朗普離任前蓄意埋下的許多打壓及制裁措施，現今反成為拜登對華的有力武器。就在美中阿拉斯加會談前一周，美國接連出招，先由聯邦通信委員會（FCC）公布將5家中資科企列入黑名單，其後美國政府又宣布制裁二十多名中國官員，個別甚至涉及中央級別高層。表面似是向中國施壓，在雙方會談前營造氣勢叫陣，不過這也反映了美國抑制中國科技發展難以逆轉，已没有回頭路，只是拜登不像特朗普的一刀切蠻橫手段，而是採取更精準、更有彈性的針對策略，聚焦四大領域直接排擠中國，包括半導體、稀土、純電動車電池及醫療產品。

事實上，特朗普時期的逢中必禁收效不大，更因打擊面太大造成監管困難和美國內部磨擦，例如TikTok和WeChat禁令就被法院叫停，而對華晶片供應及技術禁制也傷及美商企業，不但累及出口，也導致本土非高端車用晶片缺貨，可謂自食苦果。當然，拜登政府也清楚認知到美中科技戰的核心，其實就是最高端的半導體之爭，所謂「得晶片得天下」，所以在最關鍵的先進技術仍是死咬不放，掐住中國脖子，並在美企受益的情況下，針對性地解禁一些中芯本已成熟的中低端製程，可見拜登因時制宜，短期戰術運用靈活。

【解讀兩會政策訊息　避免盲目量寬力爭穩定增長：按此

重組供應鏈　擺脫對中依賴

在美中科技戰大方向下，拜登政府明確地制定了長遠戰略目標，就是實施科技圍堵聯盟，拉攏盟國友邦重組供應鏈，在敏感產業領域方面由美國主導掌控，將中國完全排除出供應鏈之外。例如晶片製造就看中了日本的半導體化學材料技術、南韓及台灣先進的晶圓製造及封裝等，謀求在美國設廠生產，共同組成科技供應鏈。同樣，在高科產品必須的原材料稀土，美國也號召日本、印度及澳洲組成四方供應鏈，試圖擺脫對中國的依賴。

不過，美國的脱鈎目標說易行難，縱使台積電答允赴美設廠，其成本就高出台灣6倍之多，而且美國本土相關供應鏈配套未完善，人力效率及成本也是問題，這也是澳洲稀土企業赴美設立加工廠同樣面對的困境，加上缺乏中國成熟的稀土冶煉技術，雖有日美提供資金，相信效益也是疑問，況且在中國龐大市場誘因下，相關企業及政府也非無所顧忌而一廂情願地全面倒向美國。

重點發展7大戰略領域　擺脫困境

面對美國全力科技打壓及圍堵下，中國也不是省油的燈，去年底的「十四五規模」及中央經濟工作會議，就確定了強化國家戰略科技和增強產業鏈自主可控為首兩大目標。在今年3月的「兩會」及2035年遠景目標綱要中，亦列舉七大戰略領域，包括半導體、人工智能、量子計算、航太、基因及生物技術等，大有與美國四大目標較勁的雄心。中國並由此提出加大銀行貸款及税收優惠鼓勵研發，發揮院校及高校研發力量，中央本級基礎研究支出今年增長10.6%。客觀形勢上，時間站在中國一方，假以時日，中國仍有機會可擺脫「卡脖子」的窘境，美中科技戰究竟誰可笑到最後，此刻仍充滿變數。

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

相關文章

【ESG投資】兼顧社會責任及投資價值　ESG投資風潮勢不可擋
2021/02/22
【ESG投資】兼顧社會責任及投資價值　ESG投資風潮勢不可擋
【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統
2021/03/01
【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統
後脫歐時代　英國經濟、樓市怎樣走？
2021/01/18
後脫歐時代　英國經濟、樓市怎樣走？
【樓市走勢】樓市小陽春提前出現　解構樓市轉旺4大因素
2021/02/01
【樓市走勢】樓市小陽春提前出現　解構樓市轉旺4大因素
【內地樓市】調控措施助樓市穩中有升　分析內地樓市4個趨勢
2021/02/08
【內地樓市】調控措施助樓市穩中有升　分析內地樓市4個趨勢

最新專欄文章 更多

博客 - 【中國經濟】解讀兩會政策訊息　避免盲目量寬力爭穩定增長
2021/03/22
【中國經濟】解讀兩會政策訊息　避免盲目量寬力爭穩定增長
博客 - 【綠色金融】碳中和加速綠色金融發展　改革4方面發揮潛力
2021/03/15
【綠色金融】碳中和加速綠色金融發展　改革4方面發揮潛力
博客 - 【綠色投資】邁向碳中和願景　新能源投資機遇不容忽視
2021/03/08
【綠色投資】邁向碳中和願景　新能源投資機遇不容忽視
博客 - 【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統
2021/03/01
【ESG】港府積極發行綠色債券　乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統
博客 - 【ESG投資】兼顧社會責任及投資價值　ESG投資風潮勢不可擋
2021/02/22
【ESG投資】兼顧社會責任及投資價值　ESG投資風潮勢不可擋
外交 科技戰 台積電 晶片 稀土

下一篇文章

比特幣錢包　切記管好2條Key
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【MPF】認識強積金對冲　不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？
【MPF】認識強積金對冲　不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？
貴得合理 Facelift 版　MINI Cooper S E Countryman ALL4
貴得合理 Facelift 版　MINI Cooper S E Countryman ALL4
博客 - 【延期年金2020】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金
【延期年金2020】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金
【小米手機】小米1810能挑戰蘋果、三星成手機一哥?
【小米手機】小米1810能挑戰蘋果、三星成手機一哥?
博客 - 比特幣錢包　切記管好2條Key
比特幣錢包　切記管好2條Key
中國落實對澳洲酒徵收反傾銷稅 新形勢下澳洲葡萄酒何去何從？
中國落實對澳洲酒徵收反傾銷稅 新形勢下澳洲葡萄酒何去何從？