中國落實對澳洲酒徵收反傾銷稅 新形勢下澳洲葡萄酒何去何從？

▲ 澳洲有不少平靚正的好酒，大家不妨參考Corinne的推介，支持一下。

中國落實對澳洲酒徵收反傾銷稅，為期5年，稅率最高可達218.4%，對澳洲酒莊來說，可以說是噩耗。在澳洲長大，一直是澳洲葡萄酒管理局長期聘用的講師Corinne Mui表示，澳洲酒莊都在努力尋求其他方法解決。如果香港人對澳洲酒也有感情，不妨坐言起行多買幾枝支持一下。

過去十多年見證著澳洲酒在中國發展的Corinne，提到澳洲政府一直很支持澳洲酒在中國推廣，撥了很多金錢及資源。她在國內參加的活動，衣香鬢影如奧斯卡般，可見其誇張程度。「因為中國是澳洲葡萄酒最大的出口國，比美國及英國還要多，因此澳洲政府相當重視這市場。」

那為何澳洲酒在中國那麼成功呢？

因為label容易讀，像奔富（Penfolds）就賣得好好，而且澳洲酒容易入口，加上澳洲政府支持，令大家對澳洲產品都有信心。

面對這進口限制難關，有些酒莊開始在美國、法國釀酒，然後銷往中國。此外，原則上氣泡酒是不打稅，那便可以在中國銷售；而打稅也只是兩公升以下，於是有些酒莊的3公升、12公升便賣得很好。「但有些酒莊沒有做大瓶，因為成本高，又不知銷售情況如何。」Corinne說其實也可以bulk wine（桶裝葡萄酒）的形式進口，但澳洲名莊通常都不願意，因為不知最後會變成甚麼。

其實中國市場，澳洲酒莊是很難完全放棄，特別是一些小酒莊，沒有其他海外市場，而來自中國的移民，一直有幫手搭路輸往中國，所以影響很大。

澳洲不乏平靚正葡萄酒

澳洲產區已去得七七八八的Corinne，經常在酒莊打滾，對澳洲酒可說是瞭如指掌。當在香港仍然可以飲到各式各樣的澳洲酒時，大家不妨參考Corinne的推介，支持一下。

１。Henschke, Julius, Riesling, Eden Valley, 2017：Corinne第一款推介是Henschke，原因是去年她去了這有歷史、有故事的酒莊學習釀酒3個月，這個一直是她追求的夢想。而且在澳洲，很多時候能買到舊年份的葡萄酒，幾十元澳元一枝酒還可以退稅，實在值得捧回港。像Henschke的90、96及97年Riesling，Corinne都覺得超好飲。

▲ Henschke, Julius, Riesling, Eden Valley, 2017（$298，Vinoble）

２。Mount Pleasant, Lovedale, Semillon, Hunter Valley, 2013：Lovedale Semillon是Hunter Valley的iconic wine，這單一葡萄園由澳洲的傳奇人物－－Maurice O'Shea於上世紀40年代種植。昔日當大部分澳洲葡萄園都只生產加烈酒（Fortified Wine），但Maurice已具前瞻性生產紅酒。如果有機會試到舊年份，就會明白Semillon這白葡萄陳年的潛質。

▲ Mount Pleasant, Lovedale, Semillon, Hunter Valley, 2013（$388，Watson's Wine）（圖片：酒商提供）

３。Oliver's Taranga, Shiraz, McLaren Vale, 2017：可能大家對這品牌很陌生，但原來它正是提供葡萄給Penfolds酒莊釀製其招牌作Penfolds Grange的酒莊之一。這最早在McLaren Vale紮根的酒莊，既然有靚葡萄，沒理由只為他人作嫁衣，因此到了這一代由Corrina Wright及Brioni Oliver出產自己的品牌。其最高級的限量M53雖然也要接近200澳元，但相比Penfolds Grange仍然算便宜。其他如Fiano及Mencia這些意大利及西班牙葡萄也做得出色。

▲ Oliver's Taranga, Shiraz, McLaren Vale, 2017（$248，Watson's Wine）（圖片：酒商提供）

４。House of Arras E.J. Carr, Late Disgorged, Tasmania, 2005：Corinne認為這是全澳洲最好飲的氣泡酒，飲落好像香檳般，而Late Disgorged更勁好飲，Corinne形容好飲到喊，就算沒有年份的也不俗。

▲ House of Arras E.J. Carr, Late Disgorged, Tasmania, 2005（$1,188，Watson's Wine）（圖片：酒商提供）

５。Curly Flat, Pinot Noir, Victoria, 2017：這是距離墨爾本大概兩小時車程的一個小酒莊，海拔高，Corinne那次去酒莊試酒不是冬天，但莊主誇張到要拿被出來讓Corinne取暖，葡萄酒取出來還要用火爐烤一烤才可以試飲，可見日夜溫差很大。釀酒師Matt Harrop在評酒界很出名，有出色的味覺，酒莊的Pinot Noir出品，優雅而酸度活躍。

▲ Curly Flat, Pinot Noir, Victoria, 2017（$398，Watson's Wine）（圖片：酒商提供）

６。First Drop, Mother's Milk, Shiraz, Barossa, 2019：酒莊的Mother’s Milk Shiraz最好賣，除了果味充足，簡單抵飲外，想必是其酒標以漫畫形式展現，非常吸睛。

▲ First Drop, Mother's Milk, Shiraz, Barossa, 2019（$210，city'super）（圖片：酒商提供）

７。Pierro, Chardonnay, Margaret River, 2019：這個家族經營的小酒莊，崇尚整串葡萄發酵法，而得出來的葡萄酒，在Corinne口中是好平衡、好融和、好優雅，有層次、深度，酸度又平衡，有法國Burgundy的影子，總之就是精采。

▲ Pierro, Chardonnay, Margaret River, 2019（$498，Ponti）（圖片：酒商提供）

Info

Watson’s Wine：3165 1590（太古城店）、2895 6975（柏寧酒店）

city’super：2736 3866

Ponti Wine Cellars：2810 1000

Vinoble：3590 5346