【小米手機】小米1810能挑戰蘋果、三星成手機一哥?

全球手機市場面臨缺晶片的威脅，就連擁有自家晶片廠的三星也大呼不妙，要把下半年的Note系列暫停來迴避一下。一直依賴高通和聯發科晶片的小米集團，也坦言去年底開始面對晶片短缺之苦，令增速按季度放緩。小米要趁華為病再衝上去挑戰三星和蘋果的龍頭地位，似乎要先解決晶片供應的樽頸。

小米屬少數出貨量增長公司

小米去年賣出了接近1.5億部智能手機，按年增長18%，是蘋果以外唯一在去年錄得出貨增長的手機廠商。這個原因大家都很清楚，便是華為受到美國的制裁，令其下半年的Mate 40系列只能在中國限量發售，讓小米有機可乘。

此外，小米也似乎侵蝕了華為在海外的市場，特別是歐洲市場，在西歐市場佔前三名、在中東歐及西班牙排第一，印度已連續十三季保持首位。這也確保了小米在內地及海外同步增長的勢頭。

小米非當日山寨品牌 拓高端市場有成績

雖然不少人對小米的感覺仍然停留在山寨品牌的印象，但近年小米積極向高端市場發展亦已達到一定的成果。定價3000元人民幣或300歐元的產品銷量去年達1000萬部，雖然佔整體出貨只有約百分之七，但也算是一個好開始，代表用戶也開始接受小米的高價旗艦產品方向。

薑餅人手上有使用的小米10十周年紀念版，其質素絕對不下於iPhone，在拍照方面我敢說比起三星目前的頂級旗艦有過之而無不及。因此，薑餅人也很期待即待上市的港版小米11的表現，以及下周一由雷軍親自發佈的小米11Pro和小米11Ultra新機。

能否維持爆炸式增長 視乎晶片供應

但小米手機今年能否再有爆發增長，很視乎公司能否取得足够數量的晶片。皆因全行皆受晶片短缺之苦，小米本身也要依賴外援才能取得足够晶片。

小米總裁王翔坦言，晶片短缺對小米繼續實現高增長的確構成影響，但公司會和供應商努力爭取好的供應。他更透露，今年首兩個的業績增長非常強勁，遠超去年同期水平，以其口吻似乎手機銷售未受晶片短缺的影響。但能否拉近與前兩大巨頭的距離，就似乎要睇定一點了。

不過，小米面對的挑戰，一如蘋果所面對的，就是如何避免太過依賴手機作為增長動力。

小米一直強調的AIoT策略，即是通過龐大的手機用戶群來刺激其物聯網產品的銷售，從而建立一個物聯網用家社群。不過，物聯網產品在去年的增長卻只有百分之八點六，遠低於手機的增長，這也反映了小米的策略似乎並未奏效，又或者是物聯網產品周期較長，用家不用經常更換。

國產手機品牌 小米較得用戶心

但小米也似乎要加強手機和物聯網產品交差銷售的策略，例如在官網推出手機加物聯網產品套餐優惠，來吸引新用戶，甚至以贈品方式來搶市場佔有率。

在一眾國產手機品牌，小米較得薑餅人的歡心，相信是其企業創辦人雷軍帶領的團隊總給人一種永不服輸的精神，讓小米手機成功從谷底反彈至成為全球三強。單是這樣的企業文化，也就足以讓人敬佩吧。