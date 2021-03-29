上市公司業績期　科技股應看甚麼財務數據？

科技股在近10年開始創造豐厚盈利，成為投資者追棒的板塊。不過，20年前科網股爆破事件相信不少股民都仍然歷歷在目，當時不少人都看好科網股的前景，即使未有實質業務，都將大量資金投放到此板塊，令科網股最終在2000年「泡沫爆破」，因此了解科技公司的業務及其財務表現十分重要，能令大家在市場對科技股狂熱時保持理性的頭腦，了解一間科企到底值不值得投資。

公司的收入來源

事實上，科網股都有細分不同的行業，例如有些公司主力發展綫上遊戲，有些主營外賣生意、教育、速遞物流甚至電商行業，因此了解該科技股的主要業務及收入來源十分重要。在不同的經濟周期內，各個科網行業的表現都不一樣，例如在疫情期間，市民大眾都減少外出及社交活動，主營綫上遊戲、外賣及電商行業的業務表現會較好，有關綫上旅遊的科網股表現則會較差。

打開科技股的業績報告時，在「收入」一欄中，往往會細分出該公司的收入來源，例如騰訊 （00700） 就列有「增值服務」、「網絡廣告」、「金融科技及企業服務」及「其他」這四項，「增值服務」即是其遊戲板塊，為其主要收入來源。

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非通用會計準則計算之盈利表現

在審視科技公司的盈利表現時，市場通常會留意其以非通用會計準則計算的純利。由於高增長的科技企業常收購項目公司，並普遍常有股權激勵計劃，向管理層分享公司增長成果，而採用非通用會計準則，會排除投資公司收益、股份酬金、無形資產攤銷及減值撥備的影響，令投資者能更好地評估其核心業務業績。不過由於計算缺乏統一的標準，因此公司與公司之間的可比性非常低。

用戶活躍度

單日活躍用戶及單月活躍用戶可以用作分析科網股或手遊股用戶活躍度，用戶活躍度愈高，反映其應用程式愈受歡迎。除了用戶活躍度要高之外，還要具持續增長，才算是成功的應用程式。

研發費用

由於不斷創新對於科技企業來說非常重要，有新技術及產品才能吸引用戶繼續使用其服務，是科技業能否長久經營的指標，若其研發費用突然減少，或代表其短視，雖能令毛利率提升，但不利長遠發展。

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以上為最近公布去年度業績的三家科技企業，當中抽取了上述提及過的各項數據出來，可以看到京東集團 （09618） 及騰訊 （00700） ，以非通用會計準則計算的純利均有增長，但快手則錄得經調整虧損。另外，快手的研發開支在去年度大幅增加，公司指出這是因為繼續投資人工智能、大數據及其他先進技術而大幅增加研發人員數目所致。美團 （03690） 亦已在上周五（26日）公布業績，大家可以打開其業績報告，嘗試找出以上數據，了解公司的營運狀況。

責任編輯：鄭樂怡

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