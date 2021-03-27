▲ 【好去處】春季宮粉羊蹄甲盛開 細賞漫天「櫻花」2大勝地

今年港人賞花興致特別濃厚，踏入3、4月盛春，全港各區百花齊放。今次推介兩個賞花勝地，沙田公園及饒宗頤文化館，細賞如櫻花優美的宮粉羊蹄甲。

宮粉羊蹄甲為一種落葉小喬木，亦有印度櫻花、南洋櫻花之稱，遠看的而且確有點櫻花的韻味。花朵有5枚粉紅色花瓣，跟區花洋紫荊很相似，不過宮粉羊蹄甲的花瓣大多帶粉紅，而且其中一枚呈深紅色或黃色條紋；洋紫荊大多為紫紅色，花期為11月至翌年3月左右。

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沙田公園稠密「櫻吹雪」 期間限定花卉展

其中一個宮粉羊蹄甲熱門賞花地沙田公園，面積約8公頃，園內栽種逾11萬棵植物，品種亦超過400種。除了宮粉羊蹄甲外，另一種受歡迎的藍花楹，香港只有少數地方可賞。可惜現時仍未盛開，可能要待4月才見蹤影。

即使捕捉不到最美花期也不用失望，因為沙田公園花卉品種多的是。現時最值得看的香港花卉展覽的園圃，以歐陸風的三角小屋及庭園作設計，園圃內有鼠尾草、鬚苞石竹、黃晶菊、高翠雀等花團錦簇，色彩繽紛奪目，處處打卡位。展期由即日起至4月19日，同時亦可透過香港花卉展覽專題網頁觀賞，足不出戶都可賞花。

沙田公園

地址：沙田源禾路2號

電話：2695 9253

開放時間：早上6時30分至11時

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▲ （張頌婷攝）

▲ （張頌婷攝）

▲ （張頌婷攝）

▲ （張頌婷攝）

饒宗頤文化館 近距離嘆啡賞花

饒宗頤文化館園區內種有大量宮粉羊蹄甲，滿園可見一抹粉紅，當中亦滲有幾棵白花洋紫荊，吸引不少攝影發燒友來打龍。宮粉羊蹄甲依山而種，走勻整個地方都可見花蹤，但不算密集。勝在提供不少背景的打卡位，有遠有近，可慢慢細賞尋找最佳角度。

另外在博雅堂資源中心外，新開了一間咖啡店Coffeeflow，供應多款奶啡、手沖咖啡、茶及果汁等，亦有小量輕食可選。設有室內及戶外座位，有花海作為背景，是少數既可賞花又可嘆咖啡的地點。

饒宗頤文化館

地址：九龍青山道800號

電話：2100 2828

開放時間：早上8時至晚上10時

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作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛】