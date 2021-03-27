  • 24°C
香港時間 : 2021327日 (週六) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】春季宮粉羊蹄甲盛開　細賞漫天「櫻花」2大勝地

精明消費 10:00 2021/03/27

分享：

【好去處】春季宮粉羊蹄甲盛開　細賞漫天「櫻花」2大勝地

今年港人賞花興致特別濃厚，踏入3、4月盛春，全港各區百花齊放。今次推介兩個賞花勝地，沙田公園及饒宗頤文化館，細賞如櫻花優美的宮粉羊蹄甲。

宮粉羊蹄甲為一種落葉小喬木，亦有印度櫻花、南洋櫻花之稱，遠看的而且確有點櫻花的韻味。花朵有5枚粉紅色花瓣，跟區花洋紫荊很相似，不過宮粉羊蹄甲的花瓣大多帶粉紅，而且其中一枚呈深紅色或黃色條紋；洋紫荊大多為紫紅色，花期為11月至翌年3月左右。

【香港花卉展18區賞花詳情　：按此

沙田公園稠密「櫻吹雪」  期間限定花卉展

其中一個宮粉羊蹄甲熱門賞花地沙田公園，面積約8公頃，園內栽種逾11萬棵植物，品種亦超過400種。除了宮粉羊蹄甲外，另一種受歡迎的藍花楹，香港只有少數地方可賞。可惜現時仍未盛開，可能要待4月才見蹤影。

即使捕捉不到最美花期也不用失望，因為沙田公園花卉品種多的是。現時最值得看的香港花卉展覽的園圃，以歐陸風的三角小屋及庭園作設計，園圃內有鼠尾草、鬚苞石竹、黃晶菊、高翠雀等花團錦簇，色彩繽紛奪目，處處打卡位。展期由即日起至4月19日，同時亦可透過香港花卉展覽專題網頁觀賞，足不出戶都可賞花。

沙田公園
地址：沙田源禾路2號
電話：2695 9253
開放時間：早上6時30分至11時

【旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠：按此

  • （張頌婷攝）
  • （張頌婷攝）
  • （張頌婷攝）
  • （張頌婷攝）

饒宗頤文化館　近距離嘆啡賞花

饒宗頤文化館園區內種有大量宮粉羊蹄甲，滿園可見一抹粉紅，當中亦滲有幾棵白花洋紫荊，吸引不少攝影發燒友來打龍。宮粉羊蹄甲依山而種，走勻整個地方都可見花蹤，但不算密集。勝在提供不少背景的打卡位，有遠有近，可慢慢細賞尋找最佳角度。

另外在博雅堂資源中心外，新開了一間咖啡店Coffeeflow，供應多款奶啡、手沖咖啡、茶及果汁等，亦有小量輕食可選。設有室內及戶外座位，有花海作為背景，是少數既可賞花又可嘆咖啡的地點。

饒宗頤文化館
地址：九龍青山道800號
電話：2100 2828
開放時間：早上8時至晚上10時

    點擊圖片放大
    +2

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛

欄名 : 消費錦囊

相關文章

OK便利店台式凍飲買一送一　翠亨邨京式片皮鴨4人餐74折
2021/03/25
OK便利店台式凍飲買一送一　翠亨邨京式片皮鴨4人餐74折
Pizza-BOX網上落單滿$250　優惠價$30加購野牛雞中翼8件
2021/03/26
Pizza-BOX網上落單滿$250　優惠價$30加購野牛雞中翼8件
OK便利店Häagen-Dazs雪糕批$100/5件　都會海逸酒店復活節自助餐75折
2021/03/26
OK便利店Häagen-Dazs雪糕批$100/5件　都會海逸酒店復活節自助餐75折
韓風來襲　「人生照相館」展覽4月登陸香港
2021/03/20
韓風來襲　「人生照相館」展覽4月登陸香港

最新專欄文章 更多

【賞你住】旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）
2021/03/26
【賞你住】旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）
最後今日！東海堂指定款式切餅　第2件半價優惠
2021/03/26
最後今日！東海堂指定款式切餅　第2件半價優惠
Pizza-BOX網上落單滿$250　優惠價$30加購野牛雞中翼8件
2021/03/26
Pizza-BOX網上落單滿$250　優惠價$30加購野牛雞中翼8件
【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮　Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平
2021/03/25
【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮　Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平
米走雞正價消費滿$500　加$1換雞煲
2021/03/25
米走雞正價消費滿$500　加$1換雞煲
文娛藝術 沙田公園 饒宗頤文化館 香港花卉展 沙田 櫻花 展覽 賞花 好去處

下一篇文章

【賞你住】旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
今日優惠精選 - OK便利店Häagen-Dazs雪糕批$100/5件　都會海逸酒店復活節自助餐75折
OK便利店Häagen-Dazs雪糕批$100/5件　都會海逸酒店復活節自助餐75折
【賞你住】旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）
【賞你住】旅發局「賞你住」計劃　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
最後今日！東海堂指定款式切餅　第2件半價優惠
最後今日！東海堂指定款式切餅　第2件半價優惠
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）