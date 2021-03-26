▲ 交完稅仲有錢剩 稅貸資金有咩出路？

由於稅貸年利率較一般貸款低，不少人會透過稅貸借平錢投資。不過，借貸投資風險大，若遇上跌市，很容易賠了夫人又折兵。如果有需要借稅貸交稅，交完稅仍有剩餘資金，可以如何善用筆資金投資呢？

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如果打算把稅貸款項用作投資，借貸人最好預留一筆款項用作每月還款，確保自己可以準時還款。另外，投資者在考慮投資產品時，亦要計算投資產品的回報是否大於貸款利息，以免得不償失。

定存回報低不可取

由於資金是由借貸所得，故不適合投資高風險投資產品，以免債台高築。認可理財策劃師林昶恆（Alvin）指出，稅貸還款期較短，大多為1年。如納稅人有意利用稅貸款項投資，借貸人需確保自己有足夠現金還款。假如投資失利，就會更加借貸成本。若投資者交完稅後，有剩餘資金，可以投資甚麼產品呢？

雖然定期存款穩定有息收，但是在現時低息環境下，林昶恆認為是「輸梗」。他續指，大部分稅貸實際年利率為2%，惟現時甚少港元定存年息達2厘，故敍造定存亦不划算。以收息為前提的話，他覺得收息股會較定存可取，因現時市面上有不少收息股可達5至6厘回報，惟需注意股票波動的風險。

證券業持牌人士、專欄作家龔成提醒，凡是借貸投資均涉及風險，投資者很難預測投資市場變化，以新經濟股為例，可以在數月間急跌3成，故投資者必須清楚了解借貸風險，不應貿然進行投資。

投資收息股可賺息差

若要進行借貸投資，龔成建議要有明顯投資機會才會選擇這樣做。除非股市已經明顯大幅回落，例如去年3月恒指跌至2萬點水平的時候，否則也不應以借貸作投資。

若以稅貸餘額投資，龔成建議可買入一些較低風險股票，既可減輕風險問題，又可以賺取息差。他表示，買收息股會較為穩陣，因所賺的利息可以抵銷貸款利息。龔成建議投資者可考慮香港電訊 （06823） 、置富產業 （00778） 、深圳高速公路股份 （00548） 及恒生高股息率ETF （03110） ，股息率約達5至6厘。

股份 3月26日收市報（元） 股息率（%） 深圳高速公路股份 （00548） 7.77 6.609 香港電訊 （06823） 11.02 6.449 置富產業 （00778） 7.34 6.425 恒生高股息率ETF （03110） 28.44 4.712 資料來源：經濟通

記者：曹佩鈞

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