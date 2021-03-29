▲ 【新疆綿花】血汗工廠的教訓 ESG熱潮下服飾業難逃勞工權益責任

瑞士良好棉花發展協會（BCI）一份去年發表的報告，指新疆存在「強迫勞動」，引發多個知名國際品牌H&M、Nike、adidas等拒用新疆棉花，中方指品牌拒用新疆棉花屬污名化中國，事件引發抵制浪潮。部分服飾品牌為降低成本，採用被指為「血汗工廠」的生產鏈一直為人詬病，自2013年孟加拉成衣大樓倒塌造成嚴重傷亡後，服裝業的勞工權益問題引起關注。在血的教訓及ESG投資主題下，服飾品牌難對勞工權益視而不見，更因為ESG評級而需要披露更多生產鏈的資料。

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血汗工廠的教訓 時裝品牌難辭其咎

2013年4月，孟加拉一棟8層大樓倒塌，經過19天連日搜索，確定死亡人數達1127人、約2500人受傷，成為孟加拉死傷最為嚴重的工業事故之一。該棟大樓裡有6間為西方市場製造成衣的工廠，包括 Prada、Gucci、Primark及Walmart等，共聘請約5000名工人。據了解，該大廈有3層為僭建，並在事發前一日發現結構性裂縫，惟工廠負責人未有正視問題，要求工人如常上班，才導致嚴重傷亡。

事件發生後，在孟加拉有生產綫的服飾品牌，均受到巨大輿論壓力，要求改善生產鏈的製衣廠工作條件。在孟加拉製衣廠事件發生後，H&M等100個品牌聯合簽署了《孟加拉防火及建築安全協定》，承諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進行維修。

事件引發社會關注服裝行業的勞工權益，非營利組織時裝革命（Fashion Revolution）因而成立，旨在關注服裝品牌在勞工權益、環保問題及管治方面等的透明度。組織每年均會公布《時裝生產透明度指數》（Fashion Transparency Index）。在消費者的壓力及ESG的大趨勢下，不少品牌的資訊透明度均有顯著提升，以H&M為例，由2017年44%提升至2020年的73%。

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ESG評分高 代表企業ESG表現佳？

近年不少評級機構制定ESG評級標準，將企業在ESG的表現具體化，成為投資者的參考指標之一。不過，ESG評級在多大程度反應企業的真實表現？

以H&M為例，該企業在2016年起至今的MSCI ESG評級一直維持在AA級，屬行業的領先者。不過，H&M在2018年時曾被國際勞工組織（Global Labour Justice）爆出，亞洲有大量工廠工人於工作時遭毆打或虐待，且超時工作也沒有加班費，違背ESG標準所提及的社會責任。H&M事後向媒體表示，將審閱報告的所提及的問題，並會跟進每個國家或地區的工廠營運情況，務求保障生產綫工人的權益。

據H&M所披露的資料，該集團在亞洲及非洲共有1600個工廠協助生產，每個工廠均會按照最新行業標準社會和勞工融合計劃（SLCP），評估在可持續發展的表現。

ESG投資主題興起，惟現時未有劃一的披露ESG資訊的標準，令市場擔心企業或投資產品會有「漂綠」（greenwashing）情況，即企業或投資產品宣示自身對可持續發展的付出，但實際上卻是反其道而行。為針對「漂綠」投資產品，歐盟於3月10日起落實《可持續金融揭露規則》（Sustainable Finance Disclosure Regulation，SFDR），要求所有在歐盟募集資金的資產管理機構，按照統一標準去披露和審視ESG投資產品的落實程度。

責任編輯：李瑩

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