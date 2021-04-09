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【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請　消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情）

精明消費 11:20 2021/04/09

分享：

旅發局為繼續鼓勵消費，推出「賞你住」計劃，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，儲起機印收據正本，可於即日（4月9日）起，憑最多2張收據正本，換領500元酒店住宿折扣優惠，名額2萬個。參與計劃的酒店包括多間五星級酒店，如四季酒店、港島香格里拉大酒店及香港文華東方酒店等。

【食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747：按此

計劃鼓勵市民消費，凡於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可儲起機印收據正本，參加全新的「賞你住」計劃。由4月9日上午10時起，市民可憑最多2張共800元的消費收據，直接向參與酒店預訂所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃。「賞你住」計劃將有約140間不同星級的酒店參與，包括多間五星級酒店，如：四季酒店、港島香格里拉大酒店及香港文華東方酒店等。

「賞你住」詳情
住宿折扣 500元（憑最多2張共800元或以上的機印收據可享用一次住宿折扣優惠，而同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠）
名額 20,000個（數量有限，先到先得）
參與酒店類型 本地持牌酒店（檢疫酒店除外）
參與酒店數目 約140間
每間參與酒店可獲名額 以參與酒店的房間數目按比例分配
活動網站 www.HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights

■「賞你住」參與酒店名單■

 

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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