▲ 【理財個案】中學教師每月盈餘近3萬元 應如何制定置業計劃？

讀者徐先生任職中學老師數年，每月盈餘接近3萬元，由於不喜冒風險，加上工作較忙，所以不想投資股票。另外已有一份儲蓄計劃，故不想再做，把資金綁死又回報不夠高。有考慮過買樓收租，但現時樓價高企，似乎要再多儲幾年錢才可以考慮，問還有甚麼理財方式可以選擇？

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首要穩定工作 計好流動資金

筆者經常提醒客戶，在理財的道路上是非常公平的，願意冒風險，便有機會獲得可觀的潛在回報；若不想冒險，便要靠時間滾存財富；如果風險與時間皆不想付出，那便要接受通脹蠶食財富的現實。

其實在地少人多的香港以置業作為投資或自住並非遙不可及，當然首先要有一份穩定的工作，其次就是要計好流動資金及薪金可應付的樓價。

以徐先生為例，作為老師每月也有固定收入，若他是購買800萬元以下的物業，也是可以借用高成數按揭。例如購買500萬元的物業，承造9成按揭，首期加印花稅只需65萬元，而通過壓力測試的薪金大概是45,000元左右。若壓力測試的薪金未夠，也可加在職的家人作擔保，或增加可支付的首期。若首期不足，則可能要調整目標物業的價格。

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瞄準目標樓盤 等待合適單位

下一步便是瞄準目標樓盤。首先列出心水地區，然後可翻查該區域的近期成交樓價，以確保自己的理想預期與現實樓價較為貼近。因為在置業過程，可能又會需要面對不少矛盾選項，例如要交通方便，還是樓價較平；要追求樓齡較新，還是內在面積的實用性等等。鎖定屋苑範圍後，就要尋找較為喜愛的間隔以及景觀方位，最後就是等待合適單位出現，再進行還價成交，當然成交前的估價以及其後承造按揭也是不可輕視。

其實理財謹慎是無可厚非，但不應過分空想憂慮，只要了解清楚當中程序，一步步定能走向目標。每人的實際情況也不相同，建議可向相熟的專業人士商討查詢。

（節錄）

【原文：置業需目標 按揭有數計（收費文章）】