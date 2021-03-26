「十四五」規劃確立　投資中國未來五年5大主題

內地進入「十四五」規劃時期，瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）預測中國在2021年經濟增長將為8.6%，比官方所定的6.0%目標為高。瑞聯亞洲高級經濟師Carlos Casanova認為，投資者可在未來聚焦於包括經濟高增長、內需消費、創科發展、環境保護及結構性改革在內的5大主題，尋找投資機遇。

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1. 經濟高增長

中國銳意在2025年前晉身高收入國家之列，瑞聯預期中央會在未來對多個輔助指標更為重視，例如人均國民總收入（GNI）、穩定勞動市場和維持物價平穩等，相信中國在未來5年的GDP增速將維持在相對較高的水平。

2. 內需消費

瑞聯預期內地在未來5年的居民人均可支配收入增長將會比「十三五」時期的年均增長5.6%為高。隨着政府力推措施以刺激消費，例如放寬部分城市的落戶限制，務求將常住人口城鎮化率由2020年佔總人口的60%，提高至2025年的65%。民眾生活水平提升，較能令電子商貿、電動車和各類電子產品的需求上升。

3. 創科發展

為要應付國際關係緊張的影響，中央致力減低對進口科技產品的依賴，並大力支持科技發展自主化。外界相信未來資本及人力資源投入，可利好包括5G網絡、半導體、智能基礎設施和生物科技等範疇。

4. 環境保護

中國政府銳意在未來數十年間對碳排放實行嚴格管制，瑞聯認為由於現時內地的能源總供應佔比當中，燃煤仍然高達62%。因此，中央需要大規模投資於再生能源和低碳技術方有望達至相關的環保目標。

5. 結構性改革

瑞聯認為內地在包括去槓桿、產能過剩、減低生產及融資成本等方面仍會進行改革，特別預期金融體系的深化改革將會出現，以促進國內股債市場發展趨向國際化。

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責任編輯：梁宇碩

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