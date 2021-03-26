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控制風險「唔畀自己輸凸」　90後炒家：我會一直炒落去

個人增值 17:22 2021/03/26

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所謂「全職炒家」很多人都並不認為是一個職業，不過90後炒家Katie則視「全職炒家」為她的終身職業，她認為只要她的技術仍在，仍然可以一直炒。不同的只是隨着年紀漸大，專注力或眼睛不好等身體因素，會影響炒賣的強度。

「趁後生　博盡佢！」

「炒賣」要求有高度專注力，也要能夠控制好情緒。全職炒家每日面對高頻交易，需要在極短時間作出反應，一買一賣的每一個決定都要快狠準。Katie表示，這方面在年輕時會表現得較好，所以要趁年輕將財富累積，亦因為年輕可以面對較大的風險，下投資決定時也會較大膽。她直言目前自己有8成資金都用作炒賣，2成用作其他投資。

很多時候，人們會將炒賣與賭博畫上等號，但Katie認為只要自己能控制風險便算不上睹博。Katie控制風險的方法，是「唔畀自己輸凸」，她指出，若當日在市場上輸3萬至4萬元，Katie便不會再下注，先讓自己冷靜。有部分炒家在輸的時候總會鬥氣再加碼，最終一天輸的已經多於過去賺的，是「輸凸哂」，而Katie則是一位自律的炒家，當日若覺得「不順心」，她便會提早「收工」，免得最終「贏粒糖，輸間廠」。

炒家的路會否有盡頭？認為自己會炒一世的Katie，答案當然是沒有，而且她也不想做回一個打工仔。「目前自己工作時間自由，收市便是放工時間，可以有更多私人時間，可以安排時間做瑜伽、玩樂器等，亦會為製作Youtube片寫稿作準備，目前的生活都是自己所享受的。」

【真係「一秒鐘幾十萬上落」？　全職炒家分享如何駕馭短炒市場：按此

持有海外房地產　仲投資榴槤

對於個人的理財，Katie亦相當有計劃，將炒賣賺得的一部分資金用於長綫投資，希望可以為自己帶來被動收入。現時除了炒股，也有投資海外房地產，以及榴槤。沒錯是吃的榴槤。

Katie與時下年輕人一樣，喜歡去旅行，在旅程中會發掘有趣又值得投資的事物，海外物業及榴槤，都是旅遊過後的「產物」。她分享，去馬來西亞吃過當地的「貓山王」榴槤，回港後發現香港的「貓山王」榴槤價錢與馬來西亞差價太大，覺得有商機，因此有了投資念頭，最後更擲7位數投資在生產至運輸階段的項目上。

「投資」是一生的學問，不同人生階段取態亦有所不同。90後炒家以全職炒股為一生事業，但卻不一定適合同為90後的他和她。很多YouTuber或者KOL在網上分享投資經驗或心得，但不代表成功可以在另一個人身上複製，投資者必須因應個人能力及知識，找出適合自己的投資方式，也不要過度沉迷某某投資神話。

 

記者︰陳玉蓮

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