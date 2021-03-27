▲ 【移居南韓】金融港女南韓滑雪邂逅Oppa 嫁到濟州開Cafe賣港式奶茶

近年韓劇大流行，大隻又細心的Oppa深受香港女生歡迎。從事銀行業高級客戶經理的Kennix，因一次南韓滑雪之旅與當地的教練結緣，甘願放棄百萬年薪，在濟州重新出發，開cafe賣港式奶茶和蛋撻。對餐飲業原本一竅不通的她，如何站穩陣腳後計劃再開兩店？濟州的營商環境又是怎樣？不如聽這南韓人妻現身說法。

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80後港女Kennix，2014年跟幾個朋友往南韓滑雪，在網上找私人滑雪教練，就遇上經營滑雪公司的男士Junn。Kennix覺得Junn教得不錯，往後每年冬天都找他滑雪，最終更成為情人。

▲ Kennix 與韓國丈夫 Junn 因滑雪結緣，她也說一切像無心插柳。（被訪者提供）

籌備南韓開Cafe 茶餐廳偷師

Kennix大學畢業後就在香港某發鈔銀行做高級客戶經理，替高資產客戶作基金投資及配置，客人非富則貴，她的年薪亦早過百萬。惟上班壓力大，如遇上美國股市跌，Kennix就連睡覺都會紮醒。

幾年下來，與Junn感情漸見穩定。經商量後，兩人決定在南韓生活，讓Kennix調節生活步伐。Kennix在香港活在金錢世界，自言對數字和股票升跌極敏感，反觀Junn則鍾情戶外活動，愛滑雪及踩單車。「但我說滑雪教練也不是持久的職業，畢竟南韓冬季不長，兼有體能年限，也是時候發展其他事業。」Kennix說。遊遍南韓，Junn覺得濟州的生活節奏最舒服，於是由Junn先打頭陣，2017年在當地覓地再開自己的Cafe「藍屋」。

為完成這小小的夢想，Kennix做了不少準備。

我毫無入廚經驗，在家只懂煮即食麵。但我一些富貴客戶，是開茶餐廳或做飲食業的。我就向他們取經，學習水吧的運作模式，如何沖奶茶、檸茶等，慢慢實習。另外，也上一些烘焙麵包的課程，到2017年7月我才過濟州經營Cafe。

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投資100萬翻新物業開Cafe

Junn覷中濟州開Cafe的兩層建築，原身是一間荒廢多時的祖屋，Kennix表示：

業主本身都有幾層樓的，屋本擱置着，知道打算開Cafe他都很好奇，傾談下簽了5年合約，每年租金只為1,500萬韓圜（約10萬港元），平時1年起碼要2,500萬韓圜起跳的，算便宜了。但我們裝修都花了很多錢，合共投資額約100萬港元，下層經營Cafe上層居住。

建築外牆髹了藍色，並取名「藍屋」，Kennix說業主也很滿意這個裝修效果。

南韓濟州人口只約70萬人，天然的旅遊資源豐富，原島居民及外來人都有，各有自己的社群，Kennix說在南韓經營Cafe賣港式奶茶蛋撻，當地人都不易接受。

濟州的潮流，慢首爾起碼兩年，要時間適應新事物，且相當「慢活」，我店開時人們經過只好奇張望。因為我們在濟州南面，西歸浦這旅遊景區的位置，後來才多南韓遊客光顧。南韓人往濟州旅行，像香港人過澳門一樣，機程約幾百港元就可以了。

濟州樓價 500呎200萬港元起跳

Kennix說經營藍屋Cafe不久已收支平衡，2019年已開始賺錢並上了軌道。「慶幸南韓某酒店CEO亦喜歡我們Cafe的經營模式和概念，故邀請我們在他旗下一間新落成的酒店內開加盟店，亦歡迎日後的加盟者參予。」此店擬定4月開幕，另外一店則以上班族為市場目標，以賣鮮榨果汁及三文治等輕食為主，也計劃在今年啟業。

談到濟州的樓價，Kennix說相對南韓其他大城市升幅較慢，買賣流通性較低，全靠口耳相傳的介紹。

濟州北面近機場、市中心，價格相對貴一點，南面就相對化算，以3房2廳800呎單位為例，一年租金約1,000至1,500萬韓圜（約6.8萬至10萬港元）。

Kennix提到濟州有一個「國際自由城」區份，內裏較多國際學校，樓價也較貴。「我之前都是在國際城內學韓文，富貴人士極多，不少是駕着名貴房車的中國人。那裏以兩房一廳500至600呎單位為例，要500多萬港元，同樣的面積，濟州市中心可能約200至300萬港元已可。」

目前Kennix拿的是與南韓人結婚的F6移民簽證在韓居留，談到南韓及香港的文化差異，Kennix說南韓男士也不如外間所講的「大男人」。「我與老公已講明在家時我不太懂做家務，他也說沒問題可以代勞。但對外邊的長輩，說話固然要用敬語，就是在Cafe時也要格外有禮貌，這是他們的傳統。」

▲ Kennix 與韓國奶奶相處還算融洽，「因為她是住首爾的，一年只見一兩次。」（被訪者提供）

作者、責任編輯：馮柏偉

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【原文：金融港女韓國滑雪邂逅Oppa 嫁到開Cafe賣港式奶茶】