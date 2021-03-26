利用平均成本法投資　銀行及券商月供股票收費大檢閱

上一篇講到月供股票的投資原則，可以利用平均成本法投資之餘，資本比較少的人士亦可以從月供入手開始為資金投資增值，但亦要注意月供股票所涉及的費用，例如交易手續費、存倉費等，都會對整體投資回報帶來影響，因此大家最好比較清楚各銀行及券商的收費，選用適合自己的計劃。

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以上圖表列出各銀行及券商的月供股票手續費。選用銀行作月供股票的好處是每月供款可自動從指定帳戶中扣除，但大部分銀行都要收取存倉費，並會按不同會籍有不同的收費標準。以花旗為例，雖然豁免存倉費，但若用戶在半年期間（每年1月至6月及／或7月至12月）未曾進行任何股票交易及未持有任何股票，將每半年收取100元證券戶口服務費。

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另外，銀行的交易費用大多是供款金額的0.25%，中銀香港、花旗及恒生最低收費50元，大新銀行則為38元。而招商永隆就劃一收取50元。至於滙豐在推廣期內，不論是新設立的股票月供投資計劃或現持有之股票月供投資計劃，均可豁免經紀佣金，直至另行通知。

至於大部分券商都是豁免存倉費，月供股票交易費亦不一，可以參考上表作比較。收費標準較特別的有致富證券，每隻股票每次供款額首10,000元可免佣金，其後將收取供款額的0.0675%，不設最低收費；盈立證券的月供股票交易收費與其證券交易收費一樣，視乎客戶參與的計劃而定。

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中銀香港及致富證券的每月最低的供款額為500元，但在中銀香港若想選用最低每月500元供款額的話，最多只可投資1隻股票，想月供2及3隻股票的話，每月最低供款額分別為1,000元及1,500元。

責任編輯：鄭樂怡

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