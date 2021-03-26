以金錢獎勵做家務或功課　好嗎？

給零用錢不應涉其他條件，愈簡單和直接愈好！

有家長認為既然要畀零用錢子女，不如同時要子女做家務或完成功課，一來覺得可以鼓勵孩子學習，同時教曉他們明白，世上沒有不勞而獲。

但其實，我們應該將做家務與零用錢分開，否則可能會影響到子女嘅內在價值觀。當子女把家務當作賺錢，而不是一種分擔，可能降低作為家庭一分子的認同。有一個真實的例子，母親病了，叫14歲的女兒落街買粥，女兒要多10元作獎為賞，因為母親過去習慣以金錢獎賞。

【用孩子利市錢投資 切記3點：按此】

本來是興趣或責任而做的事情，最後變成為了錢而做，金錢誘因的問題就在這裏，影響內在價值觀。

家務及零用錢是否要分開，雖然是沒有絕對的錯或對，但要視乎以下情況作出改變：

父母如果與子女有良好的溝通和關懷，親子關係沒有因為金錢誘因變差，還可以；

如果將做家務變得有金錢誘因，親子關係因此變得差，可能是時侯要檢討要做家務才有零用錢；否則會令子女覺得大人以金錢操控他們，短期影響親子關係，長遠對金錢的觀念和價值觀會扭曲；

如果子女肯表達意見（尤其是反對意見）還好一些，這時父母要認真聆聽和改變。

零用錢不應涉條件

筆者覺得要子女幫做家務，除了金錢利誘，其實可以有其他方法，孩子其實更需要父母的關懷與陪伴，當他們感受到愛，便會願意幫忙：

讚他「你幫忙做家務，幫輕了媽媽的工作，媽媽很開心啊」，或者偶然買東西奬勵一下。我們要將做家務和給零用錢分開，告訴孩子做家務是個責任，應該貢獻家庭。

筆者認為教兒童理財的時候應該簡單化，不要將錢零用錢同其他事情掛鈎，例如讀書，不要隨便說「你不乖、讀書低分，所以就要減零用錢」。我們應該指出孩子做錯了，應怎樣改正，而不是以金錢威脅，否則會令孩子有錯誤的金錢觀念。

以零用錢換取做家務，雖然沒有絕對的錯或對，只是這樣可能會令事情複雜化，徒增煩惱。給零用錢本來就是個教導兒童理財方法的最佳機會，只須講理財，不涉其他條件，愈簡單和直接就愈好！

最後，如果父母發覺將家務和金錢誘因掛鈎的方法錯了，首先要承認及改過，一來令孩子信服，也做好榜樣，令孩子明白自己將來犯錯了，同樣要改不用掩飾。



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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