以金錢獎勵做家務或功課　好嗎？

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給零用錢不應涉其他條件，愈簡單和直接愈好！
有家長認為既然要畀零用錢子女，不如同時要子女做家務或完成功課，一來覺得可以鼓勵孩子學習，同時教曉他們明白，世上沒有不勞而獲。
但其實，我們應該將做家務與零用錢分開，否則可能會影響到子女嘅內在價值觀。當子女把家務當作賺錢，而不是一種分擔，可能降低作為家庭一分子的認同。有一個真實的例子，母親病了，叫14歲的女兒落街買粥，女兒要多10元作獎為賞，因為母親過去習慣以金錢獎賞。
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本來是興趣或責任而做的事情，最後變成為了錢而做，金錢誘因的問題就在這裏，影響內在價值觀。
家務及零用錢是否要分開，雖然是沒有絕對的錯或對，但要視乎以下情況作出改變：
零用錢不應涉條件
筆者覺得要子女幫做家務，除了金錢利誘，其實可以有其他方法，孩子其實更需要父母的關懷與陪伴，當他們感受到愛，便會願意幫忙：
最後，如果父母發覺將家務和金錢誘因掛鈎的方法錯了，首先要承認及改過，一來令孩子信服，也做好榜樣，令孩子明白自己將來犯錯了，同樣要改不用掩飾。
【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
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撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財