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想跑贏通脹？！　要識選擇強積金投資策略

強積金 13:00 2021/03/28

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近日全球各地債息顯著攀升，導致投資市場出現調整。對於退休儲蓄來說，通脹是一個極為重要的考慮因素，皆因抗衡通脹是退休儲蓄的基本目標之一。

強積金自2000年實施以來，截至2020年底的年率化回報為4.8%，高於同期通脹率的1.8%，即平均而言強積金投資回報可達上述關於通脹的目標。然而，4.8%只屬平均水平，這代表有些成員的強積金回報較高，也有些較低，甚至低於年率化通脹率1.8%，而這意味成員可能有審視投資策略的需要。

【慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點：按此

當中，平均回報最高的是股票基金，年率化回報為5.4%；最低的是貨幣市場基金及強積金保守基金，年率化回報只有0.7%。

成員要按自己的風險承受水平選擇強積金的投資策略。可是若成員只會規避風險，投資於過分保守的基金，那長綫而言強積金權益就很可能跑輸通脹。強積金內有一些中低風險的投資選擇，例如債券基金及部分混合資產基金，可供成員選擇及自由配置投資組合。

【三大方法可以做！　轉工後如何打理自己的強積金？：按此

較年輕的成員，由於仍有很長時間進行退休儲蓄，不應太着眼短期波幅，這類成員可以將通脹納入投資策略中，目標令投資組合的購買力不被通脹蠶食。要留意的是，投資組合的回報及通脹率都應以平均長綫而言，如5年或10年，而不是兩三個月。短期的投資回報及通脹都有可能出現較大波幅，所以未必有很好的參考價值。

若成員快要退休並打算由強積金中提取結餘，那麼確保已賺到的回報不被短期市場波動影響，就可能比其他因素重要。

 

（節錄）

【原文：通脹與強積金投資（收費文章）】

撰文 : 黃毅林 韋萊韜悅香港退休福利總監

欄名 : MPF理財

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