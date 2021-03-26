【新疆棉花】ESG主題大熱　服飾業關注可持續發展無可厚非？

新疆棉花被多個知名國際品牌H&M、Nike、adidas等拒用，事源與瑞士良好棉花發展協會（BCI）一份去年發表的報告，指新疆存在「強迫勞動」的聲明有關。事件形成風波，中方指品牌拒用新疆棉花屬污名化中國，並在內地民間引發抵制浪潮。服飾品牌屢被批評過量生產，不符合提倡環保的社會風氣。在追求盈利的同時，近年服飾品牌漸關注環境、社會及企業管治（ESG），為何ESG對服飾品牌愈來愈重要？

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時裝品牌由每季度推出新產品，演變成每月、每周，甚至每天都有新設計出爐的「快時尚」。這種生產及營運模式開始時大受歡迎，知名國際品牌H&M、Zara及日本品牌Uniqlo因平價而款式多元化而受消費者歡迎，近年來在全球各地迅速擴張，以Uniqlo為例，自品牌1974年於日本成立以來，截至今年2月28日，日本分店共有807間，而自2002年起打入大中華地區（包括內地、香港及台灣）後，現時在大中華地區已共有901間分店。

「快時尚」屢受社會批評

能力愈大，責任愈大。近年環保議題備受社會關注，大量生產的「快時尚」的品牌屢受社會批評。據 聯合國可持續時尚聯盟資料顯示，現時服裝和紡織工業 佔世界溫室氣體排放量的8%至10%，與此同時， 全球20%的工業廢水污染亦來自該行業。

品牌為迎合社會的期望，逐漸邁向可持續時尚（Sustainable Fashion）的發展方向。現時，服飾業在ESG方面的披露，包括生產時的碳排放、工人權利及原材料等，均會影響其ESG的評級。隨着ESG主題在市場掀起熱潮，各大品牌積極訂立可持續時尚的目標，務求提升企業的形象及ESG的評級，吸引更多投資者及消費者。

以H&M、Zara及Uniqlo為例，3間企業均設有恒常的回收計劃，並採用可再造的材質製衣，而Nike及adidas亦有推出以廢物及回收物料製成的運動鞋。

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服飾品牌ESG評分表現如何？

MSCI就全球8500間公司作ESG評分，以企業在氣候變化、自然資源、污染與浪費、產品責任及公司管治等方面的表現作評核。評級由AAA到CCC，AAA至AA屬行業的領先者，而A至BB屬中等，B至CCC即是落後。以部分服飾品牌的評級為例，以下4間企業均處於A級水平，以Adidas評分達最高水平，而Nike（美：NKE）則只有A級，在供應鏈勞工標準及勞工管理等方面表現落後。

部分服飾企業 MSCI ESG評級 Adidas AAA H&M AA Uniqlo母企迅銷 （06288） AA Nike（美：NKE ） A

責任編輯：李瑩

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