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7-Eleven指定咖啡買一送一　百佳精選產品買2送1

精明消費 07:00 2021/03/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：7Café咖啡買一送一

告別Blue Monday！逢星期一上午7時起，7Café推出即磨咖啡買一送一優惠。優惠只適用於同等價錢之7Café咖啡產品及不適用於購買特濃咖啡。

7Café分店一覽

2. 百佳：精選產品買2送1

百佳又有新一期買2送1優惠啦！由即日起至4月1日，於百佳店舖（EMax九展店舖除外）及百佳網店，購買下列產品可享買2送1優惠。貨品數量有限，售／送完即止。優惠只限同價及同系列產品，以貨品單件價格計算。

百佳網店

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3. 商務印書館：美麗華分店告別感謝大減價

商務印書館尖沙咀圖書中心將於4月尾與大家暫別，商務推出告別感謝大減價。

  • 全店圖書：一本85折、三本或以上78折
  • 文具精品及玩具：一件85折、三件或以上78折
  • 小學補充練習：一本95折、三本或以上9折
  • 大量精選貨品：低至5折
  • 特設超荀專區：一律10元/30元/50元
  • 會員專享：立減＋會籍升級優惠

商務印書館－尖沙咀圖書中心
地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下
營業時間：星期一至日（上午11時至晚上9時） 

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 今日優惠精選

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