【ESG】企業環保不達標　隨時被列投資黑名單

以往投資者看企業的財務資料時，一般較少關注ESG與投資表現的關係，不過由於近年可持續概念在投資市場的地位愈見愈明顯，ESG因素亦開始變得重要。

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企業營運時所產生的污染問題對自然生態構成威脅，對業績及股價表現亦有影響。在過去10年，金融市場對污染相關的意外甚為敏感，部分從事能源、資源開採的知名上市企業，更因在營運期間發生大型事故對環境造成破壞，甚至因此而引致股價出現波動，可見市場已漸漸地把涉及可持續元素納入投資決定當中。

資金流向重視ESG的企業

不少機構投資者的投資不單只看回報，同時亦重視企業是否有效實踐可持續概念，台灣上市航運公司長榮海運曾在2017年因為被挪威主權基金質疑其處理退役船隻回收不遵從ESG原則，而被列入投資黑名單。

長榮海運其後就此作出深入檢討，落實執行新的船隻回收措施，務求在整個拆船過程中都符合環保要求。其後長榮海運在2020年再度與挪威主權基金進行溝通，並向對方介紹最新的發展，終成功得到對方的認可，從投資黑名單剔除。

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長榮海運管理層指出，公司近年在可持續及環保方面的發展水平相對突出，例如集團在2019年的二氧化碳排放量較2008年大幅減少36.9%，提早超過10年時間已達到國際海運組織預期在2030年減排40%的目標。

責任編輯：梁宇碩

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