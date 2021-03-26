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航班取消？航空公司倒閉？　如何向航空公司或酒店索償

博客 11:11 2021/03/26

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新冠病毒肆虐全球，有部分國家更實施禁航令，雖然疫情下大家都減少外遊，但仍有些人因為工作或留學等原因，需要乘搭飛機。如果航班突然取消或延誤，大家應該如何向航空公司或酒店索償？

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假如航班因疫情被取消或延期，乘客應即時聯絡航空公司，根據《航空運輸條例》，航空公司須就乘客因航空運輸過程的延滯而造成的損害，作出相應賠償，同時大家亦可以參考早前與航空公司簽定的條款。酒店方面，如果大家是透過酒店官方網站預訂，就應即時向酒店查詢退改政策；假如是透過第三方平台預訂，就應聯絡該平台的客戶服務，但若果該平台未能提供全額退款，大家就可向旅遊保險公司索償，但要留意不少保險公司都不保障「因爆發廣泛性傳染病導致的航班取消」。

需準備相關證明

假如不幸面對航空公司倒閉，而乘客又是直接透過航空公司購買機票，就要立即向該公司索償；如果是透過旅行社買機票，根據《旅行代理商條例》，顧客可根據旅行社安排及清盤程序索償，最多可獲9成賠償。如未能透過以上途徑索償，乘客就可透過保險公司索償，但要留意每間保險公司的受保範圍都不同。

如果大家真的不幸遇到以上問題，就要準備好航空公司延誤證明，當中包括航班訊息、原定及實際起飛時間，以及屬於受保範圍內的延誤原因。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 蘇文傑律師 香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律與財富

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