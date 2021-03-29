換季又開始 GIORDANO網店精選印花T恤$78/2件 精明消費 09:00 2021/03/29 分享： GIORDANO網店本星期帶來印花T恤優惠，優惠由即日至3月至31日，購買2件指定印花T恤只需78元，平均低至39元一件。多款多色，備有男、女及童裝，大家可齊齊配襯出情侶裝或親子裝。 另外，購買任何貨品，即可加18元換購兩對裝精選短襪！ ▼點擊圖片放大 立即選購：GIORDANO網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 寵物海濱嘉年華 與愛犬星空漫遊 2021/03/28 寵物海濱嘉年華 與愛犬星空漫遊 【好去處】春季宮粉羊蹄甲盛開 細賞漫天「櫻花」2大勝地 2021/03/27 【好去處】春季宮粉羊蹄甲盛開 細賞漫天「櫻花」2大勝地 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 2021/03/26 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 最後今日！東海堂指定款式切餅 第2件半價優惠 2021/03/26 最後今日！東海堂指定款式切餅 第2件半價優惠 Pizza-BOX網上落單滿$250 優惠價$30加購野牛雞中翼8件 2021/03/26 Pizza-BOX網上落單滿$250 優惠價$30加購野牛雞中翼8件 網上購物 著數優惠