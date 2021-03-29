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換季又開始　GIORDANO網店精選印花T恤$78/2件　

精明消費 09:00 2021/03/29

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GIORDANO網店本星期帶來印花T恤優惠，優惠由即日至3月至31日，購買2件指定印花T恤只需78元，平均低至39元一件。多款多色，備有男、女及童裝，大家可齊齊配襯出情侶裝或親子裝。

另外，購買任何貨品，即可加18元換購兩對裝精選短襪！

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立即選購：GIORDANO網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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