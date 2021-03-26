大頭蝦　卡數滾到還唔到？　林夏薇由烏龍感悟理財重要（立即收看）

林夏薇自婚後減少幕前演出，把時間改為投放在家庭及事業上，飲食生意亦愈做愈大，現時已擁有10多間分店。現在的她管理生意頭頭是道，原來她在讀書年代「大頭蝦」曾欠下數萬元卡數，亦成為她學習理財的契機。

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信用卡息滾息 欠下數萬元卡數

林夏薇挾「林峯堂妹」之名闖娛樂圈，原來也是科班出身，及後演出不少令人印象深刻的角色。因為熱愛表演，即使家人反對，亦無阻她年少時到北京中央戲劇學院學習的決心。由於當時要到外地讀書，就申請了信用卡，但她卻把月結單上最低還款額誤以為結單結餘，後來結餘欠款加利息一直滾存，導致欠了數萬元卡數。「因為這件事很唔抵，你是息滾息所以很貴，但你本身不是碌了很多錢」，這次經歷令她下定決心學理財。

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雖然自幼在富裕家庭長大，但是她沒有因而揮霍無度，全因父母一套嚴格的理財教育。到北京讀書前，父母要求她列出不同項目所需生活費，當時她列出每月需要7,000元，但被家人扣減不必要開支後，最終剩下3,000元。「我都不知道一個人在北京，一個月3,000元如何生活，但原來我是可以做到的！」在北京就讀時，她閒時亦有接拍一些雜誌、廣告及戲劇工作，在大學三年級已經開始畀家用。她表示，畀家用並不是因為家人有所要求，而是她的一份心意。

儲蓄概念比金額來得重要

「卡數滾大咗」的經歷改變了林夏薇的消費習慣，現在已經不會沒有概念地消費。她以前碌卡消費，也不知道自己花了多少錢，現在回想起來，她坦言：「好得人驚。」現時她會知道自己外出購物目標，大概了解每件產品價格，從而預算到每個月的消費。

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記者：曹佩鈞

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