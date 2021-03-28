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常見「女人病」　每3位就有一位會在一生中感染一次！

個人增值 19:00 2021/03/28

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「女人病」一旦患上，特別多煩惱。尿道炎是常見的「女人病」之一，女士中普遍每3位就有一位會在一生中感染一次尿道炎，部分人甚至會多次感染。病情輕微的於小便時會有赤痛或灼熱感，嚴重的甚至會引起致命的敗血症。

究竟尿道炎成因是甚麼？女性為何較男性容易患上？又應如何可避免及治療？

「尿道炎，泛指泌尿道受感染，是由細菌感染所引致，最常見是大腸桿菌，除此之外還有腸球菌、金黃葡萄球菌、綠膿桿菌及披衣菌等，都會導致尿道炎。」婦產科專科醫生梁巧儀說。

患者常見症狀主要包括小便時會感到赤痛及灼熱、次數變頻密、顏色混濁並帶惡臭，嚴重的甚至出現血尿及小腹脹痛。「如尿道炎細菌沿尿管向上移，一路進入膀胱，更會造成膀胱炎，或是感染腎臟，引發腎炎，患者可能會出現發燒、腰背痛、作悶及嘔吐等徵狀。再嚴重的話，細菌甚至會擴散至身體其他部位，引起致命的敗血症。」

患者多是女性及兒童

尿道炎患者中，以女性與嬰幼兒所佔比率較高，通常每3位女性就有一位在一生中會感染一次尿道炎，嬰幼兒則約有5%。而孕婦、長期病患如糖尿病患者、長期服用類固醇或免疫抑制劑者、患膀胱石、腎石或前列腺肥大者，以及使用留置尿導管者，亦會較容易患上。而尿道炎亦有很大機會復發，假若患者一年內發病超過3次以上，或是半年內有兩次以上，就屬於復發性尿道炎。

梁醫生解釋，兒童由於免疫系統未完全成熟發育，特別是男嬰，包皮過長、尿路結構異常，有機會導致尿液反流，令尿道發炎。「女性患尿道炎的風險亦較男性高，是由於男女生理結構有別。女性的尿道比男性短，位於外陰部，與陰道口及肛門接近。來自腸道的細菌，尤其是大腸桿菌，會在女性外陰部滋生，較易由尿道入侵膀胱。」

她亦補充，女士們患上復發性尿道炎原因於不同年齡會有所不同，普遍以性行為較頻繁、孕婦及更年期的女性居多。而懷孕期的女性，子宮會變大壓着膀胱，令膀胱未能完全排清小便，增加細菌停留的時間，引起炎症。

至於較年長或更年期的女性，因收經後體內雌激素減少，導致尿道、膀胱黏膜變弱，陰道抵抗力轉差，影響排尿功能，導致小便在膀胱內長時間積聚，增加感染機會。

細菌可經廁所傳播

梁醫生就解釋：「公用廁所如衞生環境不佳，的確會增加細菌滋生機會，細菌亦可轉移至廁所各設備或馬桶上，感染使用者。」另外，如個人衞生習慣不佳或有不良生活習慣，如經常忍尿、飲水不足、穿過緊或不透氣的內衣，以及在治療期間未遵守醫生指示服藥的患者，都有機會令炎症復發。

而要避免尿道受感染，她建議最有效的方法就是增強身體免疫力，以及時刻保持個人良好衞生生活習慣，譬如作息定時、飲食均衡、避免過度勞累，並要改變忍尿的壞習慣。

飲水不足會引發尿道炎

懷孕婦女亦容易引發炎症

性行為頻繁亦易中招

 

作者：黃依情

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰解構女人都市病尿道炎 忍尿或性生活頻繁易中招（收費文章）】

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