毛孩都放復活節假　赤柱有好去處

踏入復活節長假期，相信不少狗主的首要工作是要思考該帶毛孩去邊度玩。以下就有一個活動好適合「一家大細」去參與。領展赤柱廣場由今天至4月30日舉辦「Paws Galaxy」活動，以「星系」為主題打造多個打卡熱點，並會在4月首兩個周末舉辦全港最大型的「寵物海濱嘉年華」，復活節想搵節目畀毛孩就啱啱好，寵物主人與愛犬透過一系列活動，享受消閒及購物樂趣。

活動特別打造4大戶外星系打卡熱點，讓寵物主人與愛犬以最型裝扮結伴衝出地球，探索浩瀚的宇宙。此外，本地著名動物藝術畫家LeonLollipop為是次活動特別創作主題展品，以藝人洪永城的牧羊犬Coco為主角，畫出超過2.4米高打卡牆。

設一系列毛孩保健活動

赤柱廣場於4月3日、4日、10日及11日連續兩個周末舉辦全港最大型的「寵物海濱嘉年華」，特設一連串工作坊，包括毛孩瑜伽及按摩、毛孩訓練示範、獸醫諮詢及穴位保養、寵物美容護理及諮詢，以及毛孩障礙體驗等，比狗狗盡情享受。

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活動有「狗巴」接載

為方便參與活動人士和愛犬往返活動場地，赤柱廣場將與狗狗巴士合作，於活動日接載毛孩愛好者及愛犬往返九龍、新界及赤柱廣場。每位乘客只需捐出60元（來回程，包括一人及一狗），即可乘坐，車資將全數撥捐「救狗之家」。

參加者捐款100元或以上予「救狗之家」，更可參加「寵物煲呔製作」或「寵物速畫」工作坊，親手為愛犬製作窩心禮物兼做善事，為被遺棄及流浪犬隻提供均衡食物。

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責任編輯：賴偉雄、梁宇碩

（節錄）

【原文︰赤柱寵物嘉年華 與毛孩「上太空」（收費文章）】

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