「計劃趕不上變化」　林夏薇隨機應變疫市擴張生意（立即收看）

新冠肺炎疫情重創本港經濟，飲食業更加是重災區，不少餐廳相繼結業。林夏薇在2015年進軍飲食行業，現時擁有10多間分店。疫情下飲食生意難免受到影響，不過她反而選擇開設新分店，當中有甚麼原因？

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由於家人有從商經驗，林夏薇從小在耳濡目染下，學習了不少經商之道。她自小有冒險家精神，因此除了演藝事業外，亦想有屬於自己副業，首次創業就選擇由自己喜歡的飲食行業入手。林夏薇不諱言，藝人身份在她初創業階段有優勢，不少人會因藝人名氣吸引而光顧，但要長久經營下去還是要靠質素取勝。開業至今，餐廳亦儲落不少熟客，更有不少人事後才知道餐廳是由林夏薇開設，可見餐廳質素還是得到不少人認同。

藝人進軍飲食業的例子多不勝數，但要長期經營下去並非易事。林夏薇可以成功原因之一，是了解消費者需要。她觀察到獨自去飲茶的長者，可能只點一籠蝦餃或燒賣已經飽，試不了其他點心，因此，其餐廳特色之一是點心逐件叫，可以讓食客一次都可以食到多款點心。

開拓外賣服務增收入

由於疫情反覆，政府多次收緊防疫措施，如限聚令及禁堂食等措施。當政府實施6時後禁堂食規定後，林夏薇部分餐廳亦有受影響，1月時生意比之前少了2至3成，但幸虧林夏薇的生意以點心為主，食客一般集中在白天光顧，晚市「禁堂食」的影響較輕微。

面對突如其來的疫情，林夏薇亦沒有坐以待斃，反而變陣迎戰。現時每間餐廳都提供外賣服務，藉此增加收入。她亦看準了消費者對外賣需求，開設專門做外賣的功夫工房。

趁租金回落 疫市擴張生意

正所謂「有危就有機」，林夏薇把握疫市租金回落時機，擴張生意版圖，以達致持續經濟增長。她直言在經營生意數年間，因為「計劃趕不上變化」，因而學會了隨機應變。她舉例，以往山頂廣場的食肆以遊客為主，但疫情導致零遊客，但始料未及的是，疫情帶來行山熱潮，間接帶動麵店生意。

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記者：曹佩鈞

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