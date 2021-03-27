每人一世最少一次嚴重腰痛　接受治療後應如何善後調養？

曾有針對腰痛普及情況的研究指出，平均每人一生中經歷最少一次較為嚴重的腰痛。中醫講求針對內外因預防痛症復發：內因包括由於肝主筋、腎主骨，透過合適飲食或藥物補益肝腎，強壯筋骨；外因則避開氣候風、寒、濕，以免病邪侵襲筋骨經絡，導致氣血運行受阻，不通則痛，合適的功能鍛練，可回復機體功能。

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患者接受中或西醫治療，在痛症大大減退後，總不期然想多了解如何善後腰痛，好讓症狀不再容易復發。由於痺痛可審因辨證為風、寒、濕痺，各自表現為遊走性症狀，疼痛遇溫紓減，或病處疲累困重，遷延日久。痛處除常規治療外，更可食療治理，以改善身體體質，減低腰痛復發機會。

平常手腳容易冰冷，或怕冷者： 可飲用溫腎強筋骨湯水，方用巴戟天3錢、杜仲2錢、合桃肉5錢、陳皮一角、豬𦟌4両及清水4碗煲煮1小時。

可飲用溫腎強筋骨湯水，方用巴戟天3錢、杜仲2錢、合桃肉5錢、陳皮一角、豬𦟌4両及清水4碗煲煮1小時。 平素脘腹容易脹滿者： 多伴矢氣而大便黏稠不爽，飲用健脾袪濕湯水，方用白朮3錢、雲苓5錢、生熟薏仁各3錢、腰果5錢、陳皮一角及清水4碗煲煮1小時。

多伴矢氣而大便黏稠不爽，飲用健脾袪濕湯水，方用白朮3錢、雲苓5錢、生熟薏仁各3錢、腰果5錢、陳皮一角及清水4碗煲煮1小時。 疼痛日久，痛有定處，性質刺痛者：病況因久病入絡，血氣循環不良，可飲用田七化瘀湯，方用生田七3錢、杞子2錢、陳皮一角、豬𦟌4両及清水4碗煲煮1小時。

以上各湯水每星期煲煮服用2次，惟孕婦並不適合服用薏仁及田七成分湯水，服食薄血丸者亦不宜使用田七，要謹慎留意。

對於現今醫學，亦講求橫腹肌等核心肌群鍛練，並由靜態運動逐步提升至動態運動，例如運動由平板支撑開始，循序漸進難度至緩步跑。腰痛康復不單以痛作為康復指標，亦要同時改善體質及養成運動習慣，才能真正治療及善後好腰痛病。

（節錄）

【原文：腰痛善後調養】

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