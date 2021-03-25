資深投資者黎永良教路　告別無了期坐艇有法

港股連跌多日，再度失守28000點關口，不少股場新手都心慌慌，亦開始問熊市係咪殺到來？有不少新手更開始計算個人資金，開始減持，甚至拋售。

其實投資要分散風險是老掉牙的話題，不過可以做到在大跌市下仍然不慌不忙的人才可稱得上是股場上的大贏家。時富財富管理顧問黎永良在股場上縱橫41年，最為人熟悉金句是「永遠要係大市跌到甩褲先好入」。投資股票除了問Number，亦要學懂在股海風高浪急中生存，資深投資者黎永良的投資心得，你又點可以錯過？



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黎永良自1980年大學畢業便開始投資及投機，短炒的心得，他選擇「賣關子」，他說：「短炒爭分奪秒，講得比你知時已經太遲了。」黎永良的投資相當多元化，市場包括香港、美國、歐洲、日本、東南亞、澳洲和中國，股票以外，外滙及債券亦有涉獵。他分享自己在股票市場上他會分配大約40%資金作為中長綫部署，而長綫投資的股份，他就有數個標準去決定是否投資一隻股份，其中一個標準，竟然係要「有正氣」。

「公司管理階層要有正氣，是一個好人。」即係點？黎永良認為，「管理層好人」就是公司有固定派息，不會無故突然不派息或減派息，而且派息率合理，其次要是行業龍頭大哥、有合理市盈率等，這些都是他首選收息股的準則，過不到這些關卡，當然不被納入成為他的中長綫之選。



懂靜待低位 不會手忙腳亂



不過為甚麼同樣是買了這些收息股又是龍頭股，例如港交所（00388）、騰訊（00700）、中移動（00941）、京東（09618）、吉利汽車（00175）等，有人總是心慌慌，但卻有人除了不慌不忙更加要再趁低位入貨？他認為心慌的主要是因為「高追」了。最理想投資方式當然是在大跌市時儲貨，為個人建一個穩定倉，只有低位入貨，利潤才能有所保證，亦只有懂得靜待低位入貨的人才可以在大跌市仍然不會慌。

當人人在討論股市、在買貨時，投資者應該要保持清醒，不要被市場情緒影響。而黎永良在一般情況下，若持股在好市時獲3倍利潤，他會先沽出一半，以鎖定利潤，等大市再下跌時，靜待機會入貨，將過去放出的貨再補回，這樣才是股票長買長有，而不是無了期的坐艇。



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非常時期 回調為入貨時機

以目前大市而言，黎永良認為投資者可能會被傳統思維影響，認為目前是熊市，但他強調目前是「非常時期」，包括各國政府會以低息政策以刺激經濟，市場上的資金亦很多，而經濟亦未正式啟動，故對目前是否步入熊市有所保留，更相信現時會是買入的好機會。

回顧過往，黎永良曾經在恒指21000點至22000點跌到「甩褲」的時間買入部分收息股，而大市暢旺時，約31000點沽出部分長綫收息股獲利。他更說：「當大市不停有人教你買股時，便要開始走貨。」並再次提醒投資者買股，一定要等好時機。

記者︰陳玉蓮

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