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【網民熱話】家人持百萬現金不願投資　網民狠批：窮人思維令人無法走出貧窮

個人增值 11:17 2021/03/26

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不同年紀，所能承受投資風險各有不同，年輕子女的投資理財觀念，或與將近退休的父母存有分歧。有網民在討論區上發文，指家人手持百萬現金，但因為擔人投資風險而不願投資，該網民直斥家人有「窮人思維」，難以致富。

【邁向致富之路！擺脫11個窮人思維：按此

手持百萬現金　憂風險而不投資

該名網民以「窮人思維令到人無法走出貧窮」為題發文，指家人有數百萬元現金放在銀行，但不願做任何投資。他認為家人對投資存有過大的戒心：「叫佢投資債券驚間公司執笠，投資ETF驚間基金公司執笠，投資股票見到升咗咁多又驚跌，投資REITs又話邊有咁大隻蛤乸隨街跳。」

該名網民亦不滿家人曾投保儲蓄保，認為此舉等同將「幾十萬元送畀人哋使」，又狠批家人有意將數百萬元「All in」造低息回報的定存。

網民：今年持現金或是最好投資

貼文引來熱烈討論，不少網民批評家人的錢與事主無關，又猜測事主另有企圖，計劃用家人的資金用作投資。近日市況波動，有網民更指，今年持現金或是最好投資。有不少網民有同樣疑問，到底手持百萬現金，是否還算得上「貧窮」？亦有網民提醒，家人的風險承受能力或與自己不同，要作體諒。

家人持百萬現金不願投資，網民點睇？

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認可理財策劃師林昶恆（Alvin）曾接受本報訪問，就子女與父母的理財觀念衝突作出建議，他指出，年輕子女不應硬將自己那一套放在父母身上，而忽略了父母的風險承擔能力。他建議，對於本身傾向穩陣投資的父母，子女可推薦他們將資金投入至與定存相似、但回報較高的投資產品，例如是年金計劃、儲蓄保險、政府計劃重新推出的通脹掛鈎債券（iBond）以及銀色債券。

【父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母投資：按此

早前有網民分享父母理財觀念　你也感同身受嗎？

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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