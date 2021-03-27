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疫市有商機　9成港企加快數碼轉型

個人增值 19:00 2021/03/27

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不少企業都因為疫情問題而加快數碼轉型步伐，期望能夠強化業務效率。日本電訊營運商NTT發布《2021年全球託管服務報告》指出，多達92%的香港受訪業務和IT領導者認同疫情對營運流程影響深遠。同時，90%則表示，疫情令企業數碼轉型進度加快。

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NTT在去年10月和11月、於全球21個國家和6個地區進行調查，共訪問1,350個機構。結果反映有94%受訪港企同意內部整體技術策略與企業業務策略的需求一致，如推行讓員工分散式辦公等業務策略。同時，受訪港企注重網絡安全，認為乃未來12至18個月內最優先的技術計劃。

全球而言，雖然有69.9%的受訪營運團隊認為，技術策略的需求對提升業務效率至關重要，卻只有48%受訪IT團隊表示認同。此外，全球有達69.6%受訪營運團隊把速度和敏捷度視為技術策略的關鍵部分。相比下，只有53.4%受訪IT團隊同意此想法。

業務可持續　各部門須目標一致

報告另指，有44%受訪港企視疫情為其業務擴展的機會，正利用不同方法以增強業務彈性。雖然有86%受訪香港業務及IT領導者認同新技術對公司的技術策略重要，但只有36%認為目前掌握的技術足以達成企業當前目標。

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NTT行政副總裁Damian Skendrovic表示，已有三分之一的受訪者認為可利用此機會調整業務發展軌迹，特別是在分散式辦公及創科方面。Skendrovic明言具膽識及勇氣的企業正以一種革新的方式去實現業務彈性，而可信賴的科技夥伴可助他們事半功倍，認為除了IT團隊外，企業內各部門的目標必須一致，才可以推動業務的發展具可持續和靈活性。

Skendrovic坦言，現時有不少IT團隊需獨自承擔數碼轉型的挑戰，包括由處理供應商的複雜性，到進一步整合不同的獨立系統、新興科技以及原有的基礎設施，以至預算上的限制，以及缺乏足夠的技術去跟上業務需求等。

 

責任編輯：蕭寶玲、梁宇碩

（節錄）

【原文：44%受訪港企 視疫情為拓展機會

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