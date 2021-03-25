【稅貸2021】稅貸Last Call！7間銀行稅貸計劃大比拼

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2020／21稅務年度即將結束，相信不少人忙於預備報稅、計劃慳多啲去購買「扣稅三寶」。不過，亦不要忘記繳交第2期稅款，不少稅務貸款申請期即將完結，把握最後申請時機！由於稅貸息率普遍較私人貸款為低，銀行亦不會限制貸款人如何運用資金。因此，不少人會借稅貸作其他用途，如投資、清卡數等。
【提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項：按此】
本網搜集了7間銀行稅貸資料，貸款首要比較息率，最低實際年利率以大新銀行交稅「快應錢」1.38%最為吸引，其次為建行亞洲「好現金」稅務貸款的1.56%。而花旗銀行、東亞銀行及中銀香港稅貸計劃，最低實際年利率均為1.78%。
如欲申請稅務貸款，亦要留意各大銀行要求。因為銀行所列出的最低實際年利率，可能會視乎客戶等級、申請金額及還款期而有所不同。以中銀香港「貸合適」稅務貸款為例，不論貸款金額，私人財富客戶均可享1.78%的實際年利率；而中銀理財／智盈理財／出糧戶口（發薪服務）／按揭客戶的實際年利率則會視乎借貸額而有所不同，介乎1.78%至1.98%。
另外，部分銀行亦會推出現金回贈及豁免手續費優惠。以中國建設銀行為例，只要成功提取貸款並啟動網上銀行／手機銀行，額外可享100元現金回贈。
|部分銀行稅務貸款比較
|銀行
|最高貸款額
|最低實際年利率
|還款期（月）
|截止日期
|大新銀行
交稅「快應錢」
|100萬元或月薪10倍
|1.38%*
|6至24個月
|3月31日
|建行亞洲
「好現金」稅務貸款
|200萬元或月薪12倍
|1.56%
|12至60個月
|3月31日
|Citibank
稅季貸款
|200萬元或月薪12倍
|1.78%
|6至60個月
|3月31日
|東亞銀行
稅季貸款
|300萬元或月薪12倍
|1.78%
|12或24個月
|3月30日
|中銀香港
「貸合適」稅務貸款
|稅款3倍或200萬元或月薪6倍
|1.78%^
|6至18個月
|4月30日
|工銀亞洲
個人稅務貸款
|400萬元或月薪12倍
|1.97%
|6至24個月
|3月31日
|恒生銀行
税季貸款
|300萬元或月薪12倍
|2.01%#
|6至60個月
|3月31日
|以上資料以銀行公布為準
*必須滿足指定要求，實際年利率已計算現金回贈
^只適用於指定客戶
#適用於優越理財客戶，並已包括全期獲豁免的手續費
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 稅貸攻略