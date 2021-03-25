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【稅貸2021】稅貸Last Call！7間銀行稅貸計劃大比拼

精明消費 18:41 2021/03/25

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【稅貸2021】稅貸Last Call！7間銀行稅貸計劃大比拼

2020／21稅務年度即將結束，相信不少人忙於預備報稅、計劃慳多啲去購買「扣稅三寶」。不過，亦不要忘記繳交第2期稅款，不少稅務貸款申請期即將完結，把握最後申請時機！由於稅貸息率普遍較私人貸款為低，銀行亦不會限制貸款人如何運用資金。因此，不少人會借稅貸作其他用途，如投資、清卡數等。

【提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項：按此

本網搜集了7間銀行稅貸資料，貸款首要比較息率，最低實際年利率以大新銀行交稅「快應錢」1.38%最為吸引，其次為建行亞洲「好現金」稅務貸款的1.56%。而花旗銀行、東亞銀行及中銀香港稅貸計劃，最低實際年利率均為1.78%。

如欲申請稅務貸款，亦要留意各大銀行要求。因為銀行所列出的最低實際年利率，可能會視乎客戶等級、申請金額及還款期而有所不同。以中銀香港「貸合適」稅務貸款為例，不論貸款金額，私人財富客戶均可享1.78%的實際年利率；而中銀理財／智盈理財／出糧戶口（發薪服務）／按揭客戶的實際年利率則會視乎借貸額而有所不同，介乎1.78%至1.98%。

另外，部分銀行亦會推出現金回贈及豁免手續費優惠。以中國建設銀行為例，只要成功提取貸款並啟動網上銀行／手機銀行，額外可享100元現金回贈。

部分銀行稅務貸款比較
銀行 最高貸款額 最低實際年利率 還款期（月） 截止日期
大新銀行
交稅「快應錢」		 100萬元或月薪10倍 1.38%* 6至24個月 3月31日
建行亞洲
「好現金」稅務貸款		 200萬元或月薪12倍 1.56% 12至60個月 3月31日
Citibank
稅季貸款		 200萬元或月薪12倍 1.78% 6至60個月 3月31日
東亞銀行
稅季貸款		 300萬元或月薪12倍 1.78% 12或24個月 3月30日
中銀香港
「貸合適」稅務貸款		 稅款3倍或200萬元或月薪6倍 1.78%^ 6至18個月 4月30日
工銀亞洲
個人稅務貸款		 400萬元或月薪12倍 1.97% 6至24個月 3月31日
恒生銀行
税季貸款		 300萬元或月薪12倍 2.01%# 6至60個月 3月31日
以上資料以銀行公布為準
*必須滿足指定要求，實際年利率已計算現金回贈
^只適用於指定客戶
#適用於優越理財客戶，並已包括全期獲豁免的手續費

 

責任編輯：曹佩鈞

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 稅貸攻略

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