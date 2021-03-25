不怕股市波動　「月供股票」四大投資原則

「月供股票」是一種「平均成本法」的投資方式，以長綫投資為基礎，每月投入固定的金額，股價較低時買入較多股票，股價較高時則買入較少的股票。香港打工仔的強積金，同樣是這個原理運作。正因為是長期的連續投資，因此並不是每隻股票都適合作月供投資，在選股、月供金額及年期上到底有何原則呢？

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1. 選擇基本質素良好的股票

由於月供股票以長綫投資為佳，因此選股十分關鍵，選到一隻股價長期下跌的劣質股並不可能帶來投資收益。若以股票類型界定的話，宜選擇「緩慢增長股」及「穩定增長股」。「緩慢增長股」可以界定為股價走勢沒有太大起伏，盈利年均增長率為2至4%，一般會派發豐厚的股息，股息率4%以上，例子有銀行股及公用股。而「穩定增長股」則是營運已上軌道，資本有一定規模的企業，盈利年均增長率介乎10%至12%，金融股及食品股都是例子。

在找尋這些股份時，要查看其歷史往績，最少要看過去10年的股價圖表及盈利表現，若股價及盈利能力是不斷下滑的話，則不宜作月供投資。另外，亦要留意管理層是否具良好管理及執行能力。

2. 決定月供金額

宜留意自己每月的可動用資金決定，部分月供計劃入場費低至500元，但透過券商或銀行參與月供計劃涉及手續費，因此投資者不宜選用最低供款額，這樣手續費佔本金的比例會較多，較不划算。另外，月供股票的好處是減低人為的因素，所以即使在跌市都要持續供款，不然就會失卻了月供股票的意義。

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3. 買入的年期

雖然大部分銀行或券商提供的月供計劃沒有設定最低投資年期，但以投資角度來看，月供的時間最好是跨周期，例如長達3年以上時間。這是因為月供股票的精髓是透過拉長投資時間來分攤買入價，以做到平衡風險的效果，若只僅以數月的時間去月供股票，大市或仍處於調整期或高位期，就難以達到平均買入價的效果。

4. 擬定止賺水平

月供股票的最大缺點是只知道要定期買入一隻股份，但卻沒有賣出的指引。因此，投資者可以在進行月供股票之前，根據自己可承受的風險定下一個止賺的水平。假設目標是40%止賺，那麼若現價較平均買入價高40%時便可以考慮出售部分已到止賺價的持股，套現金額可待目標股份出現回落時再一筆過買入，以買入更多股數。

責任編輯：鄭樂怡

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