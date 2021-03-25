環球市場震盪　邊類債券資產可以做避風港？

近期因為原油和美債波動因素而引發環球市場出現震盪，有資產管理公司認為中國債券的走勢可望維持獨立性，讓投資者在風高浪急的情況仍可找到「避風港」，並相對看好信用評級較高和存續期較短的企業債券。

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內地債息跑贏歐美

施羅德投資管理（上海）債券基金經理單坤指，自去年4月起，中國債券市場利率受疫後經濟復甦所帶動而緩慢向上，10年期國債息率亦由2.5%最低位上升至近期約3.3%附近水平，認為由於中國處於經濟復甦的後期，而美國則處於經濟復甦的初期，因而相信兩國的政策選擇將存在差異。

雖然，內地A股市場在春節長假期後出現較大的調整，但單坤指有關情況是由於估值過高、投資風格出現轉變和資本流動所引致，並非反映基本面惡化。單坤認為內地債券市場走勢仍然相對穩定，在利率上亦優於歐美市場，成為海外資金的「避風港」，預期中國債券今年亦有能力繼續外資持有和買入。

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可關注短期及評級較高的債券

施羅德投資對長債孳息率依然維持中性看法，並認為要繼續等待和觀察市場的變化。單坤相信中國10年期國債收益率下試至3.1%水平將會有較大阻力，認為當貨幣政策回復正常時，將較明顯地體現在企業債券領域之上，而非公開市場操作層面。在企業債券的投資方面，該行仍然相信信用評級較高和存續期較短的債券值得看高一綫。

責任編輯：梁宇碩

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