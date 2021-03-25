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【延期年金】儲蓄扣稅QDAP比較　計埋扣稅保證年回報升至超過5%

保險 16:13 2021/03/25

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【延期年金】儲蓄型扣稅QDAP比較　計埋扣稅保證年回報升至超過5%

扣稅效應提升保證年回報

對於45歲投保人，要於50歲開始有年金收入，東亞人壽、中銀人壽、中國太平、富衛及恒生保險也提供此選項。

過往，因為有QDAP產品的保證回本年只有5年，讓投保人可當此為「避稅神器」，供款完畢即退保亦無損失，並將稅務扣除當回報也可得到5.9%的回報率。當然，這違背了扣稅鼓勵中長期儲蓄的目的。所以，現時QDAP保證回本年最短的亦要8年，包括中銀人壽、東亞人壽、及恒生保險的QDAP；若於保證回本年（8年）退保，單憑稅務扣減，只可得到3.1%的回報率。

其實投保人不應過於着眼於回本年，反而，應按保單年期保留QDAP，更能達到退休儲蓄成效。所以，產品的保證回報更值得關注。上圖顯示，BOC Life中銀人壽及東亞人壽QDAP於60歲時保證IRR皆有2.87%（未計扣稅）；若計算扣稅後回報，中銀人壽QDAP的保證IRR更上調至5.25%，遠高於在回本年退保的回報。

上述個案針對60歲或之前的回報，如產品的入息期未完結，需假設客戶於60歲時取消保單，並以所得的所有保證收入，來計算60歲的保證內部回報率。

【慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP：按此

扣稅年金3大定位　投保前宜先了解

順帶一提，本文主要分析QDAP的保證回報，而QDAP作為分紅保單，亦設有預期（即非保證）回報，10Life《產品解碼器》內有詳細資料。非保證回報受經濟市況、保險公司的營利及分紅政策影響。同時10Life精算師將QDAP分為3類，讓大家更容易掌握各種合資格延期年金保單的定位：

  • QDAP（儲蓄）：着重中期的儲蓄回報（遠早於一般的退休年齡開始年金收入）。
  • QDAP（退休）：重視退休後中長期的退休規劃（一般的退休年齡開始年金收入，可篩選10年或20年的入息期）。
  • QDAP（長壽）：注重對沖長壽風險（一般的退休年齡開始年金收入，派發期較長，更甚者可派終身）。

最後，10Life需提醒大家，投保QDAP前，大家要先了解投保的目的及負擔能力，並且了解QDAP的潛在風險，例如早期退保損失、資金流動風險、及個人財務/就業狀況之轉變等。

邊份儲蓄QDAP回報最高，即睇比較圖表【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月17日，僅供參考，並不是銷售建議。讀者不應單憑此資訊而投保。
 

【文章來源：10Life；原題：【儲蓄QDAP比較 2021】扣稅效應提升保證年回報至超過5%，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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