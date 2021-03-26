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最後今日！東海堂指定款式切餅　第2件半價優惠

精明消費 10:30 2021/03/26

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東海堂推出限定優惠，指定切餅第2件半價，最後今日。指定切餅包括：鮮芒果切餅、海鹽焦糖朱古力切餅、花畑木糠芝士切餅、赤莓慕絲蛋糕切餅、柚子乳酪慕絲切餅、北海道牛乳芝士切餅及沖繩紫薯朱古力切餅，第2件即可享有半價。注意第2件半價優惠的切餅為價錢較低的款式。立即把握限時優惠，與家人朋友開心分享啦！


撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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