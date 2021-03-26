最後今日！東海堂指定款式切餅 第2件半價優惠 精明消費 10:30 2021/03/26 分享： 東海堂推出限定優惠，指定切餅第2件半價，最後今日。指定切餅包括：鮮芒果切餅、海鹽焦糖朱古力切餅、花畑木糠芝士切餅、赤莓慕絲蛋糕切餅、柚子乳酪慕絲切餅、北海道牛乳芝士切餅及沖繩紫薯朱古力切餅，第2件即可享有半價。注意第2件半價優惠的切餅為價錢較低的款式。立即把握限時優惠，與家人朋友開心分享啦！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Pizza-BOX網上落單滿$250 優惠價$30加購野牛雞中翼8件 今日 Pizza-BOX網上落單滿$250 優惠價$30加購野牛雞中翼8件 【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮 Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平 2021/03/25 【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮 Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平 米走雞正價消費滿$500 加$1換雞煲 2021/03/25 米走雞正價消費滿$500 加$1換雞煲 VisaｘOpenRice 指定餐廳消費滿200元即減50元 2021/03/24 VisaｘOpenRice 指定餐廳消費滿200元即減50元 【港人限定】海洋公園門票優惠 成人周一至四只需$198 2021/03/24 【港人限定】海洋公園門票優惠 成人周一至四只需$198 著數優惠 朱古力 蛋糕 蛋 乳酪 北海 香港 北海道 沖繩