OK便利店Häagen-Dazs雪糕批$100/5件　都會海逸酒店復活節自助餐75折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OK便利店：Häagen-Dazs脆皮雪糕批$100/5件

由即日起至3月28日，於OK便利店購買Häagen-Dazs脆皮雪糕批，100元即有5件！

2. 都會海逸酒店：復活節自助餐高達75折

由4月2日至6日，都會海逸酒店西餐廳推出「奇趣繽紛復活節」自助午餐及自助晚餐，現時預訂更可享75折優惠。

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復活節自助餐更供應復活蛋及趣緻動物造型甜品，充滿節目氣氛。另外，每位小童可獲贈瑞士蓮朱古力禮品乙份，屆時更會有復活兔登場與大家互動合照。

網上預訂

地址：香港九龍紅磡都會道7號

電話：3160 6880

3. 阿久根和牛拉麵屋：3月壽星免費食拉麵

為慶祝阿久根和牛拉麵屋開業2周年，拉麵屋推出不少優惠！只要你在3月生日，並讚好阿久根和牛拉麵屋專頁及出示身份證明文件，即可免費享一碗88元拉麵。

優惠有效期至3月31日，如若用88元或以上之拉麵款式需補差價。

分店

地址：旺角廣華街13號廣輝大廈地下1號舖

地址：佐敦寧波街27-31號地舖

撰文︰hket小編

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