Pizza-BOX網上落單滿$250 優惠價$30加購野牛雞中翼8件 精明消費 09:00 2021/03/26 分享： 踏入懶洋洋的3月，不想煮飯就嗌外賣。Pizza-BOX推出野牛盛宴優惠，在網上落單滿250元，即可以30元優惠價加購野牛雞中翼8件（原價68元）！推廣期至本月底。 立即下單：http://pizzabox.com.hk 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮 Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平 2021/03/25 【尖沙咀開倉】名牌家品巡禮 Dyson吸塵機/Recolte氣炸鍋/GHD髮夾都有平 米走雞正價消費滿$500 加$1換雞煲 2021/03/25 米走雞正價消費滿$500 加$1換雞煲 VisaｘOpenRice 指定餐廳消費滿200元即減50元 2021/03/24 VisaｘOpenRice 指定餐廳消費滿200元即減50元 【港人限定】海洋公園門票優惠 成人周一至四只需$198 2021/03/24 【港人限定】海洋公園門票優惠 成人周一至四只需$198 惠康買各款Häagen-Dazs家庭裝雪糕$110/2盒 2021/03/23 惠康買各款Häagen-Dazs家庭裝雪糕$110/2盒 著數優惠 飲食優惠 外賣 Pizza