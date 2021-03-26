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Pizza-BOX網上落單滿$250　優惠價$30加購野牛雞中翼8件

精明消費 09:00 2021/03/26

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踏入懶洋洋的3月，不想煮飯就嗌外賣。Pizza-BOX推出野牛盛宴優惠，在網上落單滿250元，即可以30元優惠價加購野牛雞中翼8件（原價68元）！推廣期至本月底。


立即下單：http://pizzabox.com.hk

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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