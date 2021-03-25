【延期年金】儲蓄型扣稅QDAP比較　計埋扣稅保證年回報升至超過5%

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2021年銀行業界10個趨勢（下）
稅季前夕，不少人考慮購買合資格延期年金保單（QDAP）慳稅。QDAP俗稱扣稅年金，投保人可享有稅務優惠，坊間不少人以為扣稅年金限於退休規劃，其實扣稅年金也可用於中期儲蓄。如果將節省的稅項納入回報計算，QDAP的回報率將進一步提高，尤其對於高薪的納稅人，扣稅效應就更明顯。所謂回報，可分為保證及非保證的預期回報，涉及不同程度的的風險。本文主要比較QDAP的保證回報及回本年，並分別以45歲投保人加以說明。
【慳稅兼壯大退休儲蓄 強積金可扣稅自願性供款3大特點：按此】
最快8年回本
對於以中期儲蓄為目標的客戶，回報高、回本快的QDAP具一定的吸收力。由於稅務扣除令儲蓄回報上升，所以我們會計算產品扣稅前／後的保證內部回報率（IRR）。
現時QDAP產品小冊子皆以45歲男性投保人作例子，列出產品的保證IRR及預期IRR（未計扣稅）。由於各QDAP的供款期、累積期及入息期不同，我們選擇5年供款期，入息期50歲至59歲、50歲至64歲或55歲至64歲，貨幣為美元的計劃，並鎖定60歲時的IRR，來衡量該產品於中期儲蓄的效果。
|以儲蓄為目的，比較合資格延期年金保單
（投保人為45歲男性）
|假設投保人是45歲男性，5年供款期，入息期50歲至59歲、50歲至64歲或55歲至64歲，貨幣為美元
|保險公司/合資格延期年金保單
|入息期
|保證回本年
|於60歲保證內部回報率GIRR（未計扣稅）
|於60歲最高保證內部回報率
IRR3，4（基於17%稅階計算）
|中銀人壽
中銀人壽延期年金計劃（固定年期）
|50歲至59歲
|8
|2.87%
|5.25%
|東亞人壽
「智優悠」延期年金保險計劃
|50歲至64歲
|8
|2.87%
|4.89%
|恒生保險
「易入息」延期年金計劃（100%全保證）
|50歲至59歲
|8
|2.02%
|4.39%
|中國太平
太平賦裕延期年金計劃
|50歲至64歲
|12
|1.47%
|3.55%
|富衛
盈∙歲悅延期年金計劃
|50歲至59歲
|9
|0.62%
|2.97%
|萬通保險
萬通延期年金
|55歲至64歲
|12
|1.12%
|2.72%
|永明
豐碩延期年金計劃
|55歲至64歲
|10
|1.38%
|2.96%
|AXA安盛
「賞豐盛」延期年金計劃
|55歲至64歲
|10
|0.66%
|2.25%
|AIA友邦
AIA延期年金計劃
|55歲至64歲
|14
|0.33%
|1.93%
|備註：
45歲投保50歲開始有收入？儲蓄QDAP詳細比較【下一頁】
以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月17日，僅供參考，並不是銷售建議。讀者不應單憑此資訊而投保。
【文章來源：10Life；原題：【儲蓄QDAP比較 2021】扣稅效應提升保證年回報至超過5%，已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼