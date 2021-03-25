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【延期年金】儲蓄型扣稅QDAP比較　計埋扣稅保證年回報升至超過5%

博客 16:13 2021/03/25

分享：

【延期年金】儲蓄型扣稅QDAP比較　計埋扣稅保證年回報升至超過5%

稅季前夕，不少人考慮購買合資格延期年金保單（QDAP）慳稅。QDAP俗稱扣稅年金，投保人可享有稅務優惠，坊間不少人以為扣稅年金限於退休規劃，其實扣稅年金也可用於中期儲蓄。如果將節省的稅項納入回報計算，QDAP的回報率將進一步提高，尤其對於高薪的納稅人，扣稅效應就更明顯。所謂回報，可分為保證及非保證的預期回報，涉及不同程度的的風險。本文主要比較QDAP的保證回報及回本年，並分別以45歲投保人加以說明。

【慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點：按此

最快8年回本

對於以中期儲蓄為目標的客戶，回報高、回本快的QDAP具一定的吸收力。由於稅務扣除令儲蓄回報上升，所以我們會計算產品扣稅前／後的保證內部回報率（IRR）。

現時QDAP產品小冊子皆以45歲男性投保人作例子，列出產品的保證IRR及預期IRR（未計扣稅）。由於各QDAP的供款期、累積期及入息期不同，我們選擇5年供款期，入息期50歲至59歲、50歲至64歲或55歲至64歲，貨幣為美元的計劃，並鎖定60歲時的IRR，來衡量該產品於中期儲蓄的效果。 

以儲蓄為目的，比較合資格延期年金保單
投保人為45歲男性
假設投保人是45歲男性，5年供款期，入息期50歲至59歲、50歲至64歲或55歲至64歲，貨幣為美元
保險公司/合資格延期年金保單 入息期 保證回本年 於60歲保證內部回報率GIRR（未計扣稅） 於60歲最高保證內部回報率
IRR3，4（基於17%稅階計算）
中銀人壽
中銀人壽延期年金計劃（固定年期）		 50歲至59歲 8 2.87% 5.25%
東亞人壽
「智優悠」延期年金保險計劃		 50歲至64歲 8 2.87% 4.89%
恒生保險
「易入息」延期年金計劃（100%全保證）		 50歲至59歲 8 2.02% 4.39%
中國太平
太平賦裕延期年金計劃		 50歲至64歲 12 1.47% 3.55%
富衛
盈∙歲悅延期年金計劃		 50歲至59歲 9 0.62% 2.97%
萬通保險
萬通延期年金		 55歲至64歲 12 1.12% 2.72%
永明
豐碩延期年金計劃		 55歲至64歲 10 1.38% 2.96%
AXA安盛
「賞豐盛」延期年金計劃		 55歲至64歲 10 0.66% 2.25%
AIA友邦
AIA延期年金計劃		 55歲至64歲 14 0.33% 1.93%
備註：
  • 以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月17日，僅供參考，並不是銷售建議。讀者不應單憑此資訊而投保。
  • 鑑於購買年金與稅務扣減存在若1年差距，於計算上述回內部回報率時，我們假定退務寬免在繳納保費後的1年開始。
  • 香港稅務局的邊際稅率為2%、6%、10%、14%和17%，本表以最高稅率17%來計算。但實際可節省的稅款金額需根據個人情況而定，並可能與個案中所述的金額有所不同。
  • 為了劃一標準比較QDAP產品於60歲的回報，如產品的入息期未完結，需假設客戶於60歲時取消保單，並以所得的所有保證收入，來計算60歲的保證內部回報率。就上述入息期55歲至64歲的QDAP產品而言，投保人若持有保單直至期滿，而非60歲提早退保，QDAP產品的IRR或會改變。
  • 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。

45歲投保50歲開始有收入？儲蓄QDAP詳細比較【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月17日，僅供參考，並不是銷售建議。讀者不應單憑此資訊而投保。

【文章來源：10Life；原題：【儲蓄QDAP比較 2021】扣稅效應提升保證年回報至超過5%，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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