▲ 2021年銀行業界10個趨勢（下）

上期專欄探討了2021年銀行業界需要留意的其中5個趨勢。今次筆者將會繼續詳述埃森哲對於2021年銀行業的另外5個趨勢，並繼續利用實例來闡釋這些趨勢為香港銀行業帶來的影響。

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6. 現金不是王道

在2020年，環球現金使用率下降了6%，而隨着各中央銀行推出電子貨幣，現金的使用率預料會持續下降。以全球最「無現金化」的挪威與中國為例，現金使用率分別是4%和6%，我們預期無現金化將在全球持續但對其他現金仍然為主流支付途徑的國家，相信要實行無現金化需時較長。

電子支付日趨普及，香港過去20多年亦先後推出多種「無現金」的支付選擇，如八達通、Visa PayPass、各式電子錢包和轉數快（FPS）等，便使電子支付在香港邁進了一大步。在疫情的環境下，金管局極力鼓勵市民使用電子支付，更呼籲市民在2021年的農曆新年透過電子渠道互相祝賀及收發利市。

在2020年，一家中資銀行更與運輸署推出的新停車收費錶，為新咪錶提供綜合收款及支付服務（涵蓋非接觸式信用卡、Apple Pay、二維碼支付、轉數快等）。我們預計2021年將會看到更多銀行與香港政府合作推出多元化的電子支付服務，更方便市民。

7. 綠色金融

由於全球各大銀行和監管機構開始意識到氣候變化帶來的宏觀經濟後果，對可持續發展日益重視，綠色金融將成為國際金融發展的趨勢，我們預料2021會是環球綠色金融的轉捩點。

香港而言， 2020年金管局和證監會共同成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，與金融機構（包括銀行、資產管理公司、保險公司等）積極推動綠色金融的風險管理 （制定綠色評估框架及基準）及資金分配等。一家中資銀行更將可持續發展定為核心目標，將綠色金融融入銀行政策，加大研發綠色債券、貸款等可持續發展金融產品，亦在2020年首推出針對企業客戶的綠色定期存款計劃。相信在2021年更多銀行會將發展可持續經濟列為長遠策略方針，並與企業緊密合作，推動可持續發展營商方案，提供財務上的支援。

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8. 美國政府對銀行業監管措施的不確定性

2020年最受關注的事之一無疑是美國總統大選，我們相信新任總統的多項銀行政策，如會否立法規管開放應用程式介面（開放 API / Open API）與數據共享，將為環球市場帶來指標作用，相關影響也會於2021年逐漸清晰。

在香港，金管局早於2017年發布制定開放API的項目，並於2018年發布了香港銀行業開放API框架。開放API可讓第三方服務提供者有系統地以程式讀取金融機構的資料數據，目前開放API功能已涵蓋查閲銀行產品和服務資料及接受某些銀行產品申請。故讓我們要拭目以待，觀察相關新政策會為後續推行開放API之路帶來怎樣的影響。



9. 金融科技監管機構

在數據為本的年代，各國央行積極成立金融科技工作小組，關注大數據分析的相關議題，並持續運用大數據分析經濟預測、金融趨勢及銀行制度等範圍，香港金管局在2017年推出智慧銀行新紀元的多項措施中，就包括金融科技監管沙盒升級版2.0（FSS 2.0），其目標為促進銀行與科技公司利用沙盒，在更有效率和較低成本下收集實際數據及用戶意見，改善並推出新金融科技產品。截至2020年底，已有193項金融科技項目獲准使用沙盒進行測試。另外，金管局在2018年更對銀行業推出新的個人貸款業務的信用風險管理指引，容許銀行將一部分貸款組合劃作為「新私人貸款組合」（NPP），此組合内的貸款審批可採用創新科技，如大數據分析審核及評估信用風險。展望2021年金管局會持續與銀行界聯手向促進金融科技、迎接智慧銀行新紀元的目標前進。

10. 靈活的雲端運算系統

疫情迅速推進了環球雲端技術的發展及潛能，為各大雲端運算公司（如AWS、Azure、GCP等）帶來了接近20億美金的收益。隨着雲端技術日漸成熟和靈活，雲端技術不再僅是效率的驅動者，而是變革和創新的催化劑。然而銀行很容易用穀倉式（silo）心態去運用此科技，因此我們建議銀行制定合適的策略去配置雲端技術，從而開創不同可能性以便利業務需要。以一家英資銀行爲例，他們採用的雲端技術策略集中將自家服務搬上雲端，把它塑造得更可靠和靈活。預期在2021年各金融機構會持續探索如何有效利用雲端技術，讓它因應自家業務模式的發展帶來便利。

以上是埃森哲對2021年銀行業界10個趨勢的觀點。2020年的確為銀行界帶來了不少衝擊，但亦製造不少契機。銀行業是個快速發展的行業，疫情過後，各大銀行必須提供創新服務以突圍而出，並在銀行界分一杯羹。

作者：

Johnny Leung（埃森哲大中華區董事總經理）、

Sunny Wong（埃森哲大中華區諮詢經理）、

Charlotte Sung（埃森哲大中華區諮詢顧問）、

Janice Ma （埃森哲大中華區諮詢顧問）

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。