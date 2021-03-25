【美股分析】值得監察新經濟股　網絡安全股Zscaler將成為大勢所趨？

除了南韓版亞馬遜的Coupang（美︰CPNG）外，另一隻值得監察的新經濟股網絡安全股Zscaler（美︰ZS），這隻又有甚麼特別之處值得我們監察呢？



南韓版亞馬遜的Coupang分析︰按【上一頁】

網絡安全股Zscaler

Zscaler（美：ZS）是專為企業提供網絡保護服務的公司。旗下主要服務有兩項：ZIA（Zscaler Internet Access）可讓用戶安全地連接及使用互聯網和SaaS功能，另外ZPA（Zscaler Private Access）可讓用戶安全地連接私有應用程式。

Zscaler早前公布了截至2021年1月底的第二個財季的季績，收入達1.57億美元，按年升55%，較分析員普遍預期1.47億美元高。GAAP淨虧損6,750萬美元，按年擴大131%。撇除股權激勵及非經常性項目的經調整盈利1,400萬美元，按年升3.7%。經調整每股盈利為0.1美元，較市場預期0.08美元佳。

每股盈利展望遜預期累股價

Zscaler的季績好過市場預期，所以公布後股價一度升超過14%，但由於第三季業績指引不完全符合預期，特別是Zscaler預期經調整每股盈利0.07美元，而市場期望為0.08美元，再加上緊接由於納指走勢受到債息上升拖累下跌，Zscaler的股價表現難免遭殃，要由220美元水平跌至約166美元，跌幅約25%，但近日已有所回升。

財務數據健康強勁

要分析Zscaler可再看幾個重要數據，上季剩餘履約義務（Remaining Performance Obligations；RPO），即已簽約但未入帳金額達10.3億美元，按年升68%。未來12個月會入帳的剩餘履約義務佔總RPO約53%。因此，促使管理層有信心將整個財年的收入預測上調到6.34億美元至6.38億美元，即按年升47%至48%。

在第二季，淨留存率為127%，意味客戶開支上升了27%。該數值較第一季的122%及去年同期的116%高，反映Zscaler能令客戶加大用量或採用更多服務。不過，管理層指，由於現時一開始能夠以組合形式達成的銷售提高，淨留存率未來有機會下降。此外，新產品的毛利率較ZIA及ZPA低，所以總毛利率預期全年約為80%，較上季的81%略低，但這依然屬高水平。

展望未來，由於數碼轉型趨勢持續，市場對Zscaler服務相信有增無減，公司估計可發展市場規模達720億美元，相對2021年全年收入預測仍有很大增長空間。再者，公司業務及財務數據保持強勁，而且截至今年1月底，持有現金、現金等價物及短期投資金額達14.5億美元，資金充裕。因此，股價大幅調整令估值下跌反是買入機會。

【原文︰兩隻應監察的新經濟股】（收費文章）

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】