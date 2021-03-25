大市回調　唔想跟住坐貨？　跟單投資要注意啲咩？

近年興起「跟單投資」，即是指散戶透過參照專業投資者或組合表現出色的投資者的持倉或買賣，來構建自身的配置組合。惟近期國際市場出現明顯調整，不少「跟單」散戶無奈要「坐貨」，尤其是科技股。有唔少股民「跟單」、獲本地網民稱為「契媽」的科技股女股神Cathie Wood，其主理之基金亦因今年以來表現反覆向下，由「契媽」變成華爾街「最危險的女人」。「跟單投資」雖然可以為散戶帶來投資指引，但亦存在不少潛在風險，到底散戶可如何避免？

基金經理大手加注 不代表你要跟風

在近期科技股調整當中，不時有基金經理大手加注或「撈底」消息傳出。然而，散戶投資者的平均買入價可能不如機構投資者般低，本金亦不及大戶般充足。若然單單透過追隨基金經理的買賣步伐作入市決定，難免會令自身的投資風險增加，加重個人財政及心理上的壓力。所以，散戶在面對不同的消息時，宜保持獨立的觀點與分析，不要盲目跟風。

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定立清晰的投資目標

投資者在作出配置決定前，應先定立清晰的投資目標。例如投資者可把個人資產劃分成多個部分，並針對性地聚焦在具有中長綫投資價值的目標上，其餘部分則可按自身興趣或偏好作投資。當充分考慮個人財政負擔及投資取向後，散戶亦應該按需要調配組合內的防守或抗震力，確保在資金分配方面嚴守紀律，切忌無限量投入資金到同一投資選擇上。

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「偷師」都可考慮多種投資策略

投資者向知名基金經理「偷師」無可厚非，但關鍵是如何靈活運用各種投資策略。有部分散戶可能僅會以短期投資表現作為評定因素，不太重視傳統配置策略。其實投資者可以採取宏觀及多元化方式，例如可按照自身的風險承受能力及財務狀況，選擇性地在投資組合當中買入部分巴郡及ARK的持倉股票，綜合不同基金經理的投資風格來為資產增值之餘，更可以分散風險。

責任編輯：梁宇碩

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