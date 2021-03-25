▲ 家族辦公室逐漸演變的角色

家族辦公室的歷史源遠流長，概念可追溯至幾千年前。在古羅馬，貴族的家庭任命一位家庭主管監督財政及全體員工，而亞洲及歐洲的統治者則僱用核心集團的統籌人管理其財富。

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進入19世紀，洛克菲勒（Rockefeller）家族成為了開拓者，在美國建立現代的單一家族辦公室，該模式很快便在歐洲被採納。隨着更多家族對該等組織架構感到興趣，一些家族共同成立了聯合家族辦公室。更近期的，是隨着亞洲及中東的財富增長趨勢，該等地區的家族亦成立家族辦公室，並着眼於良好的管理及保障家族遺產。

了解全球家族辦公室在形式及功能上的地區性差異，是迎合國際家族需要的關鍵因素。每個企業家族有其本身的優先事項，且在計劃其業務、家族及財富的實際過渡時需要涉及不同的複雜程度。

亞洲對家族辦公室需求增加

家族辦公室在西方的歷史較為悠久，因此比在東方更為普遍，且往往具有穩固基礎、專業架構及程序，從而管理家族多種不同的所需。這種情況的部分原因是家族辦公室的發展往往與一個家族、其業務權益及財富的增長，以及該等事物隨着時間過去而增加的複雜性並行。

在亞洲，現時的情況是新一代將繼承龐大的財富，增加了對更正規地管理、保全及成功移交財富的方法的需求。大部分的財富是在過去20年至30年創造，且愈來愈多富裕的亞洲家族成立家族辦公室，確保成功過渡，並管理外界與內部出乎意料的事件。

許多家族起初設立家族辦公室主要是為了投資管理、簿記及會計。然而，複雜的家族辦公室往往納入全面的服務，管理家族的事務，包括家族管治、繼承、遺產與財產規劃、慈善以及內部法律職能以及個人的安保服務等。

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管理世代與文化差異

由於家族辦公室因應其服務的家族不斷轉變的需要而增長，因此涉及多個世代及家族辦公室的職員包括非家族成員並非罕見。把較年輕的家族成員納入家族辦公室的日常管理之中，能為家族未來的領袖提供寶貴的教育及經驗，而聘用非家族成員擔任則可讓家族接觸頂尖的投資（或其他）人才。

然而，該等決策亦可能造成中斷家族聯繫與利益衝突的挑戰。一位具備經驗、中立的家族辦公室顧問可以維持家族財富與所有世代之間的聯繫意識，同時協助家族作出深思熟慮、知情的決策。長遠而言，現有的家族辦公室結構也可能需要重新審核，或考慮到較年輕的下一代特定的需要而進行改組或更新。

展望未來繼續應對轉變

有一樣可以肯定的是：世界不斷在變，毫無疑問，家族辦公室不論在任何地方，都將會繼續演變。

未來數年，預期極高淨值的家族人數將繼續增加，而這種增長將與大量世代之間的財富轉移同時進行。根據研究公司Wealth-X的資料，全球單在未來10年便將會有超過15萬億美元的財富傳給下一代。

這種世代之間的財富轉移將具有廣泛的潛在影響，而準備由較年輕的世代管理、保障及保存財富的需要將只會更為關鍵。在達致世代與世代之間的延續性及應對監管或稅務體制的轉變方面，家族辦公室將扮演關鍵角色。

新的家族辦公室需要從頭開始建立，同時，既有的家族辦公室亦將需要定期作出檢討，並使營運方式專業化，從而推動家族的目標。即使成熟的家族辦公室，多年來具有相同的架構及程序，亦可能發現本身需要作出轉變及適應。

作者：黃奕斌 滙豐私人銀行家族辦公室諮詢亞太區聯席主管

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