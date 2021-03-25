OK便利店台式凍飲買一送一　翠亨邨京式片皮鴨4人餐74折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OK便利店：台式凍飲買一送一

由即日起到3月31日，到OK便利店hot&in好知味美食吧，買凍黑糖奶茶或凍黑糖波波奶茶享買一送一優惠，平均一杯低至8元！

供應飲品之OK便利店

2. 翠亨邨：京式片皮鴨4人餐74折

由即日起至4月18日，翠亨邨特別推出京式片皮鴨4人晚餐。現時於Mira eShop預購，即可以74折優惠價1,168元享用套餐，價錢已包括加一服務費及茗茶收費。

優惠名額有限，先到先得，並以餐廳確認訂座記錄為準。優惠需提前訂座，食客需於用餐日前至少一天預訂。

菜單：

是日老火靚湯

北京片皮鴨

翡翠百合炒帶子

生菜包鴨鬆 或 涼瓜炆鴨

上湯杞子浸時蔬

闊佬炒飯

生磨合桃露

分店：

翠亨邨（尖沙咀）

地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓

電話：2376 2882



翠亨邨（中環）

地址：香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

電話：2524 2012



翠亨邨（銅鑼灣）

地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓

電話：2409 4822

3. 7-Eleven：PABLO忌廉芝士味新地$10

7-Eleven推出期間限定忌廉芝士味新地，仲係由日本人氣芝士撻品牌PABLO監修，有效期至另行通知。忌廉芝士味新地原價15元，現時試食價只需10元！

銷售店舖地址

撰文︰hket小編

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