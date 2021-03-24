Breitling新作掀60年代復古風潮　中環專門店加入AR裝置

Breitling除了擅於上天下海，在賽道上同樣表現不凡，現更成為Deus Swank拉力賽官方指定計時。此項歷久彌新的摩托車錦標賽，旨在向復古摩托車致敬，Top Time Deus腕錶正具備了摩托車的元素。除此之外，Top Time Deus帶有濃厚的60年代情懷，跟同時登場的Top Time腕錶，齊來掀起熾熱復古風潮。

▲ Top Time Deus計時腕錶的銀色錶盤凸顯黃色和橘色細節，鮮明搶眼，限量1,500枚。（$37,000）（品牌提供）

▲ Top Time Deus腕錶的背面鐫刻有摩托車手疾風飛馳的圖案和「ONE OF 1500」字樣。（品牌提供）

近年Breitling多次推出復刻腕錶都大受歡迎，今回品牌再跟大家懷60年代的舊，為於1960年代問世的Top Time Deus及Top Time計時腕錶注入嶄新元素，令腕錶的設計及性能都得以優化，卻同時保留著原版風格的精髓。Top Time Deus計時腕錶是Breitling與Deus Ex Machina合作設計，這個澳洲lifestyle品牌的哲學讓人聯想到愛好摩托車、衝浪、滑板等的享樂主義。

▲ Top Time Deus計時腕錶是Breitling與Deus Ex Machina合作設計，這個澳洲lifestyle品牌的哲學讓人聯想到愛好摩托車、衝浪等的享樂主義。（品牌提供）

Top Time Deus計時腕錶是對Breitling1960年代原創錶款的緬懷，採用賽車主題小牛皮錶帶，銀色錶盤凸顯黃色和橘色細節，方圓形計時小錶盤配以閃電形計時指針，異常搶眼。上面還有Deus徽標，黑色測速刻度上印有其格言「IN BENZIN VERITAS」（燃料唯我信仰），形成鮮明對比。

41毫米精鋼錶殼背面鐫刻有摩托車手飛速疾行的圖案，搭載經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈23型機芯，動力儲存約48小時。

▲ Top Time腕錶採用收藏家所熟知的Zorro錶盤及棕色磨砂皮錶帶，限量發行2,000枚，後底蓋刻有「ONE OF 2000」字樣。（$37,000）（品牌提供）

原版Top Time腕錶於1960年代問世時，其錶盤設計成為業界中辨識度最高的錶盤之一，41毫米精鋼錶殼，同樣搭載百年靈23型計時機芯，彰顯其非凡精準度。紅色時針和分針以及圓點時標均塗有Super-LumiNova螢光塗層，在暗黑環境下依然均清晰易讀。

除了紅色中央計時秒針外，還設9點鐘位置的小秒針計時器及位於3點鐘位置的30分鐘計時器。

▲ 全新Breitling專門店以城市工業風為主題，還設有互動式的AR濾鏡裝置，想知有何特別？不妨到新店一逛。（品牌提供）

▲ 店內還加入了不少能代表品牌的航空元素。（品牌提供）

另外一提是Breitling剛於中環皇后大道中開設了全新專門店，店內裝潢以城市工業風為主題，還加入了能代表品牌的航空元素。最特別是嶄新的互動式的AR濾鏡裝置，當顧客把手機鏡頭對準「寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機」的塗鴉磚牆時，就會有意想不到的畫面出現。為慶祝新店開幕，Top Time Deus只限於此店有售。

全新專門店地址︰中環皇后大道中30號娛樂行地下A舖（2543 9810）