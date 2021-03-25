【ESG】魔鬼的誘惑　回報更勝ESG？　罪惡投資更具抗跌力？

前文提及被視為「罪惡投資」（Sin Invest）的煙、酒、賭及「毒品」等行業，或與近年投資趨勢環境、社會及管治（ESG）相對。若以道德標準用作投資準則，投資回報又是如何？到底是被視「罪惡」的企業跑出，還是具有社會責任的企業，會為投資者帶來滿意的回報？

【美股ESG ETF過去一年回報超過100%有幾隻？：按此】

罪惡投資具抗衰退能力？

雖然對於部分投資者而言，罪惡投資會違背他們的道德標準。但其實罪惡投資有不少優點，煙、酒、賭等 業務，由於消費者對其產品或服務的需求有相對的依賴性，具有穩定的客戶，其業務或或比其他行業更具抗跌能力。

以煙草為例， 煙草業巨擘 萬寶路（Malboro）的製造商奧馳亞集團（Altria Group）於今年曾表示 ，自去年起，疫情迫使數百萬美國人留家抗疫，整個行業的捲煙銷量按年反而錄得持平，與之前的下降趨勢相反。該集團 推測，人們對於長期 抗疫的壓力及焦慮，帶動對煙草的需求。

此外，有些社會或法規為行業發展設定限制，形成壟斷的局面，反而會降低行內競爭，令部分企業能有穩定而豐厚的 利潤 。以澳門賭業為例， 澳門設有《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，規定只發出最多3個賭牌，分別為澳博 （00880） 、永利澳門 （01128） 及銀河娛樂 （00027） 所獲得。

不過，在2002年批出牌照後，銀娛兩大股東呂志和及金沙突然拆夥，要求政府利用行政手段轉批牌照。後來，澳門政府准金沙 （01928） 控制的威尼斯人以「轉批」身分繼續經營博彩業務，隨後澳博及永利亦照辦煮碗，分裂出美高梅 （02282） 及新濠博亞 （00200） ，形成現時「三主三副」的6牌局面，而港股市場上亦有6隻賭股可以投資。

【ESG投資大熱 解構ESG概念（立即收看）：按此】

罪惡投資面對甚麼風險？

不過，隨着講求社會責任的ESG投資趨勢，「罪惡投資」或面對挑戰，部分指數或基金公司或因為行業本質而避免投資。另外， 與其他大多數企業相比， 罪惡股票所面臨更大的監管 風險。以 電子煙為例，3月23日有消息傳出內地將收緊對電子煙監管後，電子煙股思摩爾國際 （06969） 股價當日即插水挫27%收市，反映行業發展受制於國家法規的改變。

罪惡投資與ESG投資 何者表現更佳？

到底跟隨個人道德觀去投資，會否帶來更好的回報？以MSCI指數作比較，MSCI全球煙草指數追蹤全球23個已發展市場的中型至大型的煙草股表現，其年初至今及3年年度化回報均錄得負數。相反，追蹤全球23個已發展市場的中型至大型、高ESG評分企業的MSCI全球ESG領先者指數，回報緊貼追蹤全球23個已發展市場的中型至大型股份的MSCI 全球指數，當中MSCI全球ESG領先者指數的3年年度化回報更勝於MSCI全球指數。

指數 年初至今* 1年 3年年度化回報 MSCI全球ESG領先者指數 1.76 28.07 11.98 MSCI全球煙草指數 -1.06 5.66 -6.36 MSCI全球指數 1.54 29.34 10.77 *截至2021年2月26日

指數以外，美股市場亦有不少追蹤「罪惡」行業的ETF，錄得不錯的回報。AdvisorShares旗下有不少「罪惡」行業的ETF，以AdvisorShares純大麻主動型ETF（美：YOLO）為例，據ETF.com數據，截至3月22日，其1年回報達278.81%，為AdvisorShares旗下回報最佳ETF。

相反，據ETF.com的統計，過去1年表現最佳的ESG ETF，First Trust NASDAQ清潔邊緣智能電網基礎設施指數基金（美：GRID）截至3月22日，其1年回報為131.43%，回報較「罪惡」行業的AdvisorShares純大麻主動型ETF為差。

這樣是否代表「罪惡」投資較ESG優勝？其實也很難下定論，因為「罪惡」行業的ETF的ESG評分不一定低，以AdvisorShares純大麻主動型ETF為例，其MSCI ESG評級為A，從AAA到CCC的評分，屬中至高等的評分。在ESG未有劃一的定義下，「罪惡」行業的相關投資產品，也不一定與ESG投資主題互相抵觸。

責任編輯：李瑩

=====

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】