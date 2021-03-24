港股大跌逾500點心慌慌　教你3種方法定止蝕位

受環球投資氣氛影響，港股今天（24日）跌穿28000點水平，全日累跌跌579點至27918點，多隻股份都錄跌幅。恒生指數自2月中起開始反覆下跌，當市場出現跌勢時，投資者應如何面對？如果想止蝕離場的話，有何技巧？

在投資買賣股票時，有很多不可預測的因素會出現，例如市場環境突然轉差、投資者出現恐慌情緒等，因此止蝕的目的是為了控制風險，以盡量保存最多資本，防止損失繼續擴大，而制定止蝕的方法有以下3種：

方法1：計算買入價的某個百分比止蝕

投資者可以根據買入價，定下一個百分比作止蝕目標，當股價的跌幅達到該百分比時就果斷止蝕。例如，買入價為20元，並設定15%止蝕，即17元為止蝕位。至於止蝕百分比應為多少，則可根據回報目標衡量，若目標回報是賺30%，止蝕的百分比可考慮定在10%至15%，因為若定得太高，值博率就會太低。

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方法2：以技術圖表分析止蝕位

對股票投資有一定認識的投資者，可以利用短期底部、支持位，以及10天、20天、50天、250天移動平均綫等技術分析方法來定止蝕位。例如一隻股票的買入價為20元，雖然定15%止蝕的話，止蝕位在17元，但若支持位在15元，則宜將止蝕價調整至15元，以防止蝕後股價隨即反彈。

方法3：留意基本面有否改變

投資者在買入股份前，一般是對公司的表現有預期，例如是預料其業績表現將會不錯，看好其估值將有所提升，若之後發現公司表現受宏觀環境、行業前景及管理層營運策略等長期因素影響而轉差，導致股價回落就要止蝕。

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值得注意的是，投資者在買入股票之前，已經應該定下止蝕位，確定風險在自己可承受的範圍內，倘若在買入的股票蝕錢時才考慮止蝕，就會容易亂了陣腳。

責任編輯：鄭樂怡

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