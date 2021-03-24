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短債周期性股份可看好　今年組合配置宜着重多元化

基金新聞 18:31 2021/03/24

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環球市場繼續維持波動格局，相關情況對投資者的股債組合配置帶來挑戰，瑞士百達財富管理則對現時短期債券及周期性股票持正面看法。

瑞士百達財富管理表示，留意到環球各地央行近期的決策取向不一，美國聯儲局傾向維持寬鬆政策，並在2023年前不作加息。惟包括土耳其、巴西及俄羅斯在內的部分新興市場卻為求防止資金外流而宣布加息，當中土耳其更因為息口政策而引發央行高層人事變動。瑞士百達相信，現時各國主力關注內部的情況來決定利率走勢，認為各央行政策分化的情況乃本年的主題。

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瑞士百達又認為現時股票市場正出現內部再平衡的現象，因應市場對收益及GDP增長的預期向好，建議選擇周期性行業的龍頭企業，相信多元化及主動型管理模式在本年的投資環境甚為重要。而在固定收益市場方面，由於美國債券孳息持續上升不利長債，建議可在組合內持有短期債來防範風險。

該行又明言經濟復甦前景有更大可能出現分歧，特別是聯儲局將美國2021年經濟增長預測大幅提高至6.5%。不過，歐洲的疫情反彈問題再度令外界對其經濟前景帶來憂慮，因為區內一些國家已宣布重新啟動社交限制措施，建議投資者保持關注。

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責任編輯：梁宇碩

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欄名 : 基金學堂

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