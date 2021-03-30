▲ 【曾俊華專欄】夢想與工作不可兼得？ 做自己喜歡的事才是最好選擇

細細個讀書填「我的志願」，原來有標準答案，如果寫「我要做爛仔！」會低分，填醫生或律師就會高分，社會總是試圖塑造你走向「正確」方向。最近我（John）和幾位年紀只有我三分之一的Bowtie同事們討論工作和夢想。從這班「逆流後生仔」身上體會到，其實人生哪有標準答案？做自己喜歡的事才是最好的選擇。

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如何跳出Comfort Zone？在新常態下，初創公司如何挑戰傳統工作模式？

John： 我一直是比較任性的人，喜歡富挑戰性的生活模式。最好的例子是，我在31歲時舉家回港，此前在美國居住了接近20年，當時已經建立了一個小康之家：有兩個子女、兩隻狗和兩個雪櫃。題外話，美國好多家庭都有兩個雪櫃，一個放普通食物；另一個放儲備食物，以防下雪無法出門購物，因此我們會一次過買半隻豬、半隻牛，售價還平很多呢！

當時出現一個可以回來香港發展的機會，難得生活舒適，我在想是不是還應該作出新的嘗試呢？太太積極地說：「如果不是現在做，那何時去做呢？」說即使最後不適合，我們亦可以重頭再來，結果我便決定（再）任性了。

Andrew： 有時做好最基本的事情可能已經是一個挑戰，所以我覺得凡事應先問自己初心是甚麼。例如我們部門覺得今天的客戶服務不應再只局限於解答問題的傳統方式，應該回歸初心，重視對話的本身，保持有溫度的交流，才是溝通的本質。當然，將基本交流做好已是一大挑戰，但是值得的。

Stephanie： 我正正是從傳統公司轉到初創公司的，我覺得這裏不同之處，是看重挑戰自己，並且不斷尋求進步。因此我一直好希望可以盡力，為社會做能力所及的事，這亦與公司理念一致，而理念一致亦是令工作時保持到熱情的原因之一。

對你來說，工作佔了人生多大程度？

John： 人生很難明確地被劃分，如用三分一時間工作、三分一時間睡覺、三分一時間做其他事情。尤其疫情之下經常要WFH（在家工作），更加難區分工作和生活，你可能這一刻放下了電腦，但腦袋仍然在想工作，那這段時間算不算工作呢？所以界綫是模糊的。有人會選擇在工餘時間，做令自己快樂的事情，儲備精神糧食，應付日後工作；但亦有人把興趣融入於工作之中，例如看書、電視或網上資訊都與工作有關。所以都是順其自然，視乎自己心情去決定，因計劃總會碰上變化。

Cherry： 工作本來就是生活的一部分，客觀地說，每星期花最多時間就是在工作上，如果我們能把工作當作生活看待，會更加快樂。我覺得如果你擁有熱誠，會慢慢令一份工變成使命（purpose）。我們經常都會和全公司分享與客人互動的經驗，以提升產品和服務過程的整體質素。

Andrew： 或者單純是我想幫助他們而已，無論是客戶能宣之於口的問題，抑或是他們還不知道問題所在的需求，我們都會主動替他們找出問題和解決。客戶服務不是要游說他們消費或接受建議，而是和他們分享我們的知識，幫他們找到最適合自己的方案、用最舒服的溝通渠道聯繫我們。

▲ 客戶服務（同事Cherry和Andrew）其實是要回歸初心：有溫度的對話、仔細聆聽所需、用心解決疑難，但其實說易行難。

夢想與工作一定不可兼得？

John： 對我來說，所謂夢想工作，不一定要一份工作做到老，可以是將夢想和工作混合一起，喜歡自己所付出的努力便好。像我現在並無退休的概念，在離開政府之後，我就決定未來的工作類型必須符合三個條件，第一是要和年青人有關的事情、第二和科技有關、第三是有顛覆的可能性。

Basil： 同事平均年齡25歲左右，一半是保險業的專業人士、一半是來自各行各業的年輕人才。不同背景的人自然擁有不同夢想希望實現，工作便是大家的舞台，其實工作有「私心」也不錯呢。那道火花（Spark）的交流是大家所期待的，故此亦樂於把想法呈現於工作裡。我們品牌部的職能，不過是協助大家把夢想聯合公司使命，從工作裡實踐出來。

Stephanie： 我們的工作環境並無濃厚的職級觀念，大家做自己所想，希望給予社會一份溫暖。工作「上心」其實很快樂，雖然能理解的人並不多，但我們滿足便好。早前搬來灣仔地舖連一樓，樓上是同事共享的工作空間，樓下是咖啡店，可謂是前舖後居呢！咖啡店Bow Coffee更成為了我們工作、聚會和結識夥伴的好地方。

▲ Bowtie的同事都很年輕，品牌部同事Basil和Stephanie的工作就是協助把公司使命宣之於口。

打工仔常笑說「用時間買人工」、「夢想搵唔到食」等，訴說自己日常的迷失，堅持初心從不容易。隨時代變遷，理想和現實不是對立，無論是將興趣變成工作，抑或在工作中找尋使命，都總會找到出路。

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。