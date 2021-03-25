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米走雞正價消費滿$500　加$1換雞煲

精明消費 09:00 2021/03/25

分享：

1蚊雞煲又嚟啦！由即日起至4月15日，逢星期日至四，於全綫米走雞正價消費滿500元，加1元就可以換2至3人份量的招牌黃金芝士雞煲（原價178元）或火焰麻辣雞煲（原價168元）。

落單前需讚好米走雞專頁及分享指定貼文，並向店員展示方可享此優惠。此優惠適用於外賣自取及堂食，惟4月2日至6日不可享用此優惠。需要注意的是，正價消費並不包括堂食加一之服務費。

另外，外賣自取可聯絡分店預早訂購，營業時間為晚上6時至10時。優惠雞煲每日數量有限，售完即止。

分店資料：
地址：長沙灣青山道379號昭德大廈地舖
電話：93737363（WhatsApp） 
暫時營業時間（外賣自取）：1800 - 2200

地址：旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓
電話：68213394（WhatsApp
暫時營業時間（外賣自取）：1800 - 2200

地址：觀塘興業街4號The Wave 3樓
電話：98885104（WhatsApp
暫時營業時間（外賣自取）：1800 - 2200

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓
電話：93415931（WhatsApp
暫時營業時間（外賣自取）：1800 - 2200

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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