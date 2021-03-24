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【ESG】煙酒賭毒 = 罪惡投資？ESG又是否嚴禁投資？

綠色金融 17:07 2021/03/24

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內地收緊對電子煙監管，電子煙股思摩爾國際 （06969） 股價昨日（23日）應聲插水全日挫27%。近年環境、社會及管治（ESG）投資主題興起，當中有指數或基金公司會因應ESG主題，而排除投資被視為「罪惡投資」（Sin Invest）的煙、酒、賭及「毒品」等行業。ESG的投資趨勢，會否影響「罪惡」行業的投資前景？

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甚麼是「罪惡投資」？

「罪惡投資」（Sin invest）即投資在不符合個人或社會道德標準的行業，通常包括酒精、煙草、賭博、與性相關行業、軍事武器製造商，以及污染環境的行業等。對於罪惡投資的定義，或因應各地文化背景而有所不同。

例如是不少國家有悠久的釀酒傳統，酒類行業也不一定視為罪惡，又或是大麻種植及銷售在部分國家會視為合法，但部分國家的法律定義則視為「毒品」。此外，有些人或認為軍事武器製造商有利於國防，有些人則因反戰而視為不道德。因此，「罪惡投資」很難一概而論，需視乎不同人或社會的道德標準。

「罪惡投資」為何會被ESG投資排除？

近年興起的ESG投資主題，因講求社會責任視為與「罪惡投資」相對。部分基金公司及指數亦會將被視為「罪惡投資」的行業排除在外。

以MSCI全球社會責任指數為例，MSCI會排除與「社會責任」的價值相對的行業，包括酒、平民槍械製造商、賭博、軍事武器、核電、煙草、成人娛樂及基因生物。

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為何部分ESG投資會包括「罪惡投資」？

現時ESG投資尚未有統一的標準，指數或基金公司的ESG投資策略各有不同。根據全球可持續投資聯盟（GSIA）2018年公布的全球可持續投資資料顯示，目前可持續投資的方法共有7種，其中，最常使用的前3種方法為「負面／排除性選股」、「整合ESG因子」、「企業議和與股東行動」。而「負面／排除性選股」則是因應指數或基金公司的標準，排除不符合ESG價值的行業或企業。

不過，由於各指數或基金公司的標準不同，部分「罪惡行業」未有被排除在外，同時亦有可能在其他方面的ESG表現較佳，採用「整合ESG因子」的投資策略，而獲列入ESG指數或基金之內。以香港上市的海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 為例，截至3月22日，該指數基金持倉最多的是酒廠貴州茅台（滬：600519）。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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