投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？

近日有朋友問及黃金投資的前景。

先講少許背景，筆者這位朋大約在半年前投資黃金，這亦是他人生首次除了MPF之外的投資。他當初為何對黃金有興趣就不得而知，不過現時黃金價格沒有如他所願就是事實。

正因如此，這位朋友向筆者訴苦。筆者雖然沒有解苦良方，卻問了他幾個問題？

1. 黃金的開採成本是多少？

2. 黃金的需求來自甚麼？

3. 黃金作為投資工具是否有「利息」？

金價走向靠供求決定

大家可以想像到，筆者朋友對這三條基本問題的答案是無言。好明顯，他當初「投資」時用了「人云亦云」的分析方法。

黃金的開採成本，據行內人士估計約為1,200美元，而需求方面，大約50%來自金飾，其餘則分布在個人收藏／投資，黃金ETF，各國中央銀行及少量工業／科技用途。

而投資黃金，一向沒有利息或收入，所以黃金價格，不能像債券或股票可以用未來現金流來分析，只可用供求來決定。

黃金價格在不同市場氣氛下會有不同反應，筆者這位朋友因為覺得未來地緣政治會繼續緊張，所以偏向持有黃金。

【「契媽」Catherine Wood唔簡單：按此】

可幸的是，他已經開始努力做功課，多了解他投資的工具有甚麼特性。例如他洞悉了如果把地殻上所有黃金都開採出來，約為19萬噸。又如果平分給地球人口，每人約拿到1安士。以現在他的持倉，已經算是人生勝利組。

商品、貴金屬、貨幣等，以往在香港也有一些主動型基金可選擇，不過最後亦停止運作，其主要原因，跟上面提及的，不能分析未來現金流，不無關係。

理性分析的投資是主動型基金的強項，投機的還是交給其他人士。

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