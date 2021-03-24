【人民幣定存】人民幣短存搶存戰　7日定存年息高達8厘以上

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【港元定存】3個月港元定存 年息1厘以上何處尋？
上周港元7日短存出現6厘年息，令一眾息魔趨之若騖。不過，人民幣定存亦唔執輸，集友、南商及恒生銀行推出年息高達10厘7日定存優惠。其他同存期定存計劃，部分銀行年息亦高達6厘至8厘，「食息」一族可把握時機開立高息人幣定存。
今次有3間銀行推出年息10厘的人幣短存，而南商起存額最低，只需等值3萬港元，但個人客戶需經港元兌換，優惠至4月底。另外，集友及恒生銀行起存額分別為等值10萬港元及等值20萬港元，優惠同樣至3月底止。
另外，富邦銀行7日定存為8.8厘年息，起存額為等值10萬港元，但必須為指定理財戶及兌換資金，亦需經網上或手機銀行開立定存。
雖然人幣7日定存存息相當吸引，但是不少銀行都要求客戶要兌換新資金，存戶就要留意滙價走勢。
|部分銀行人民幣7日定存存息
|銀行
|年息
（厘）
|起存額
（人民幣）
|備註
|集友
|10
|等值20萬港元
|兌換新資金，優惠至3月底
|6.5
|等值10萬港元
|恒生
|10
|等值10萬港元
|指定理財戶以指定貨幣作兌換，上限200萬港元；至3月底
|南商
|10
|等值3萬港元
|個人客戶經港元兌換，優惠至4月底
|富邦
|8.8
|等值10萬港元
|兌換資金，上限3,000萬港元，至年底
|中銀香港
|6.8
|1萬
|指定理財戶及兌換資金，網上或手機銀行開立
|滙豐
|6.5
|等值3萬港元
|先把指定貨幣作兌換，指定理財戶及新資金
|天星^
|0.5
|1,000
|不適用
|渣打
|0.25
|1萬
|1萬至100萬，利率相同
|^虛擬銀行
*最終條款以銀行公布為準
責任編輯︰曹佩鈞
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欄名 : 存款收息