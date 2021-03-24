▲ 【人民幣定存】人民幣短存搶存戰 7日定存年息高達8厘以上

上周港元7日短存出現6厘年息，令一眾息魔趨之若騖。不過，人民幣定存亦唔執輸，集友、南商及恒生銀行推出年息高達10厘7日定存優惠。其他同存期定存計劃，部分銀行年息亦高達6厘至8厘，「食息」一族可把握時機開立高息人幣定存。

今次有3間銀行推出年息10厘的人幣短存，而南商起存額最低，只需等值3萬港元，但個人客戶需經港元兌換，優惠至4月底。另外，集友及恒生銀行起存額分別為等值10萬港元及等值20萬港元，優惠同樣至3月底止。

另外，富邦銀行7日定存為8.8厘年息，起存額為等值10萬港元，但必須為指定理財戶及兌換資金，亦需經網上或手機銀行開立定存。

雖然人幣7日定存存息相當吸引，但是不少銀行都要求客戶要兌換新資金，存戶就要留意滙價走勢。

部分銀行人民幣7日定存存息 銀行 年息

（厘） 起存額

（人民幣） 備註 集友 10 等值20萬港元 兌換新資金，優惠至3月底 6.5 等值10萬港元 恒生 10 等值10萬港元 指定理財戶以指定貨幣作兌換，上限200萬港元；至3月底 南商 10 等值3萬港元 個人客戶經港元兌換，優惠至4月底 富邦 8.8 等值10萬港元 兌換資金，上限3,000萬港元，至年底 中銀香港 6.8 1萬 指定理財戶及兌換資金，網上或手機銀行開立 滙豐 6.5 等值3萬港元 先把指定貨幣作兌換，指定理財戶及新資金 天星^ 0.5 1,000 不適用 渣打 0.25 1萬 1萬至100萬，利率相同 ^虛擬銀行

*最終條款以銀行公布為準

責任編輯︰曹佩鈞

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